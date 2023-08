Sébastien Thill marque un nouveau but venu d’ailleurs en Allemagne

Botte secrète et pied magique.

Déjà auteur d’un sublime but au Santiago-Bernabéu en 2021 qui avait permis au Sheriff Tiraspol de battre le Real Madrid en Ligue des Champions, Sébastien Thill ne fait décidément rien comme les autres. Aujourd’hui âgé de 29 ans, le Luxembourgeois a été gêné par des blessures la saison dernière et se retrouve en équipe réserve du Hansa Rostock. En Regionalliga Nord-Est, quatrième division allemande, il continue pourtant de régaler.

Mercredi, face à Energie Cottbus, il a décidé de délivrer une nouvelle pépite dont il a la secret. En déséquilibre au niveau de la ligne médiane, complètement excentré côté droit, le milieu de terrain voit le gardien adverse trop avancer et décide de l’ajuster par un lob parfait. Cinquante mètres plus loin, le portier tente un plongeon spectaculaire, mais n’y peut rien.

Vous vous souvenez de Sébastien Thill, auteur d’un but d’anthologie face au Real Madrid avec le Sheriff Tiraspol en 2021 ? Le Luxembourgeois a encore fait parler sa patte gauche avec la réserve de l’Hansa Rostock face à l’Energie Cottbus, en Regionalliga Nord-Est (D4 🇩🇪). pic.twitter.com/HYybL6l5Sc — Florian Tonizzo (@ftonizzo) August 17, 2023

Dans une ambiance folle propre à la rivalité entre les deux clubs d’ex-RDA, Sébastien Thill est acclamé par un public acquis à sa cause et tous ses coéquipiers. Porté par ce golazo, la réserve du Hansa Rostock a inscrit un deuxième but avant d’être refroidi en deuxième période (défaite 2-3). Qu’importe, grâce ce nouveau but mémorable, le Luxembourgeois va peut-être pouvoir revenir en équipe première, actuellement en tête de deuxième division nationale.

Le prix Puskas ne lui échappera pas, cette fois.