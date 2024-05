David Moyes ne sera plus l’entraîneur de West Ham la saison prochaine

C’était sûr en fait !

West Ham a annoncé ce lundi soir que David Moyes ne sera plus son entraîneur la saison prochaine. Dans un communiqué, le club précise que cette décision a été prise d’un commun accord entre les deux parties. En fin de contrat, l’entraîneur, passé notamment par Manchester United, avait apporté la saison dernière le premier trophée majeur au club depuis la FA Cup en 1980 en soulevant la Ligue Europa Conférence.

West Ham United can confirm David Moyes will leave the Club by mutual consent at the end of the 2023/24 season, when his contract expires.

