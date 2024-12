L’Atalanta étripe Cesena

Atalanta 6-1 Cesena

Buts : Zappacosta (4e), De Ketelaere (8e, 35e), Samardžić (27e, 71e), Brescianini (54e) // Ceesay (90e)

Aucun cadeau.

L’Atalanta a déchiqueté Cesena en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie ce mercredi (6-1). Le leader de Serie A a vite enterré les espoirs du cinquième de Serie B en marquant deux fois en huit minutes, par Davide Zappacosta et Charles De Ketelaere. Le Belge s’est même offert un doublé pour entretenir son excellente dynamique (six buts sur ses six derniers matchs). L’habituel remplaçant Lazar Samardžić l’a imité, marquant ainsi de gros points auprès de Gian Piero Gasperini.

Marco Brescianini a lui aussi participé à la fête en envoyant le ballon dans la cage deux minutes après son entrée en jeu. Mateo Retegui est resté muet, une fois n’est pas coutume. Le mot de la fin est revenu à Joseph Ceesay, qui a sauvé l’honneur des visiteurs sur le gong. Finaliste malheureuse la saison passée, l’Atalanta rejoint Bologne en quarts de finale. Et les standards sont élevés, puisque les Bergamasques ont déjà inscrit 58 buts en 24 matchs cette saison.

Total régal.