Pronostic Lecce Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli se reprend face à Lecce

En prévision des quarts de finale de la Ligue des champions, le Napoli dispute son match de championnat face à Lecce dès vendredi soir. Promu l’été dernier, Lecce est actuellement en 16e position avec 8 points d’avance sur le Hellas Vérone. Les Lupi ne sont pas encore assurés de se maintenir et se doivent de récolter des points supplémentaires pour conserver leur place dans l’élite. Actuellement dans un passage très difficile, Lecce s’est incliné lors des 5 dernières journées face à Sassuolo (0-1), l’Inter (2-0), le Torino (0-2), la Fiorentina (1-0) et le week-end dernier contre Empoli (1-0). Lors de cette spirale négative, les Giallorossi n’ont pas inscrit le moindre but. Dans cette formation, on retrouve Gendrey, appelé avec les espoirs français lors de la dernière coupure internationale, mais aussi l’ancien milieu amiénois Alexis Blin.

► 100€ de Bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Napoli a connu le week-end dernier sa plus grosse défaite de la saison face à l’AC Milan (0-4). Cette défaite ne change pas grand-chose au classement, puisque le club napolitain possède toujours 16 points d’avance sur son 1er poursuivant. En revanche, les Partenopei ont pris un petit coup sur la tête car l’AC Milan est leur futur adversaire en Ligue des champions. À quelques jours de retrouver les Rossoneri en quarts de finale de la C1, Naples veut se relancer après sa cuisante défaite. Malgré ce lourd revers, il ne faut pas occulter l’incroyable domination des hommes de Spalletti jusque-là. En effet, grâce à un jeu collectif parfaitement huilé et avec un duo Osimhen – Kvaratskhelia inarrêtable, le Napoli domine largement la Serie A et a marqué les esprits en LDC. Pour affronter Lecce, Spalletti fait face à une grosse incertitude concernant Osimhen, déjà absent face à Milan. Le technicien italien ne devrait pas prendre de risque en prévision du choc face à l’AC Milan. En son absence, Simeone ou Raspadori devrait occuper la pointe de l’attaque. Ces derniers ont montré qu’ils pouvaient performer aux côtés de l’excellent Kvaratskhelia et devraient aider le Napoli à se relancer face à une formation de Lecce qui n’arrive plus à gagner et à marquer.

► Le pari « Victoire Napoli » est coté à 1,64 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 228€ (328€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Kvaratskhelia ou Simeone buteur » est coté à 1,60 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 220€ (320€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Lecce – Napoli :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lecce Napoli détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !