André-Frank Zambo Anguissa sauve encore Naples

Lecce 0-1 Naples

But : Anguissa (68e)

Une victoire de champion ?

Au bout d’un match qu’elle n’a jamais maîtrisé, la SSC Napoli repart de Lecce avec trois points arrachés au forceps (0-1). Il faut bien quelques superlatifs pour tromper l’ennui de la rencontre et l’absence de maîtrise des hommes d’Antonio Conte, ce mardi. Qu’importe, ils conservent leur place de leader de Serie A et confirment leur gros coup du week-end précédent face à l’Inter.

Anguissa, l’homme providentiel

Déjà buteur samedi, André-Frank Zambo Anguissa a remis ça pour sortir son équipe d’un sacré pétrin. Sur un coup franc excentré de David Neres, le milieu camerounais a fait la différence de la tête (0-1, 68e), sur le premier tir cadré napolitain de la soirée. Celui qui avait déjà permis d’arracher la victoire contre Cagliari dans le temps additionnel signe sa quatrième réalisation de la saison.

Lecce a pourtant tout mis en œuvre pour faire tomber le champion en titre. Plus entreprenants en deuxième période, les Giallorossi ont même réussi à obtenir un penalty, mais Francesco Camarda a buté sur l’imprenable Vanja Milinković-Savić (56e).

Quelle idée d’envoyer un gamin de 17 ans prêté ?!