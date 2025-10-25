Naples bordélise l'Inter et passe leader

Naples 3-1 Inter

Buts : De Bruyne (33e, SP), McTominay (54e) et Anguissa (67e) pour les Napolitains // Çalhanoğlu (59e, SP) pour les Milanais

La belle affaire.

Un duel entre le deuxième et le troisième pour définir un nouveau leader de Serie A, voilà ce qui était au programme de ce joli Naples-Inter. En milieu de semaine, le premier avait été atomisé par le PSV, l’Inter s’était baladé en Belgique, mais on aurait cru l’inverse ce soir, tant Antonio Conte et les siens ont été au rendez-vous. Après l’accroc de Milan contre Pise (2-2), Naples passe leader de Serie A et éteint les braises.

Buteur, blessé

Les Sudistes ont livré un match de patrons. Vanja Milinković-Savić arrête une première frappe de Hakan Çalhanoğlu, donnant le ton d’une rencontre très agréable (15e). Ben Gilmour répond, avec un peu trop de précipitation (21e), mais Naples est dans le ton. Le match bascule à la demi-heure de jeu. Sur un long rush, Giovanni Di Lorenzo tombe, accroché par Henrik Mkhitaryan. Après plusieurs minutes de vérification vidéo, l’arbitre accorde le penalty. Kevin De Bruyne le transforme (1-0, 33e). Sauf que sur sa frappe, le Belge se blesse derrière la cuisse. Il sort, boitant très bas. Aïe.

كيفين دي بروين يغادر المباراة مصاباً بعد تسجيل هدف التقدم لنادي نابولي ⚠️#نابولي_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/o0td9YodyO — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 25, 2025

Alessandro Bastoni rétorque de la tête, la balle touchant la barre (41e), et l’Inter domine la fin de la première période. Mais Lautaro Martínez voit sa frappe longer le but (45e +2). Denzel Dumfries trouve lui le poteau, également de la tête (45e +3). L’Inter pousse également au début de la seconde période, sans succès, puisque les Napolitains creusent l’écart sur une contre-attaque. Lancé par une grosse sacoche envoyée par Leonardo Spinazzola, Scott McTominay a envoyé une magnifique demi-volée pour tromper Yann Sommer (2-0, 54e).

Embrouilles

Après la réduction de l’écart de Çalhanoğlu, après une main d’Alessandro Buongiorno dans la surface, le match s’enflamme. Martínez vient chambrer Antonio Conte, son ancien coach, Bastoni pousse Politano, mais Naples ne perd pas le Nord. Sur un autre contre, Frank Anguissa vient envoyer une frappe surpuissante dans la lucarne (3-1, 66e). L’Inter ne revient pas, et met fin à une série de sept victoires d’affilée. Naples enchaîne les victoires à domicile.

Napoli (4-3-3) : Milinković-Savić – Di Lorenzo (cap.), Buongiorno (Beukema, 90e), Juan Jesus, Spinazzola (Gutiérrez, 90e) – Anguissa, Glimour, De Bruyne (Olivera, 37e) – Politano (Elmas, 81e), Neres (Lang, 81e), McTominay. Entraîneur : Antonio Conte.

Inter (3-5-2) : Sommer – Akanhi, Acerbi, Bastoni – Dumfries (Luis Henrique, 73e), Barella (Frattesi, 73e), Çalhanoğlu (Sučić, 73e), Mkhitaryan (Zieliński, 32e) – Bony (Esposito, 62e), Martínez (cap.) Entraîneur : Christian Chivu.