PSG, Lyon, Marseille… Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 12e journée

Après une nouvelle semaine européenne, la Ligue 1 reprend ses droits avec en ouverture de cette douzième journée un duel de riches entre le Paris FC et le Stade rennais. Mais aussi des gros chocs, des rencontres équilibrées et des matchs déjà importants dans la course au maintien. On risque de se régaler.

L’affiche du week-end

Lyon – PSG

Défait pour la deuxième fois de la saison (TCC), le Paris SG a perdu des plumes face au Bayern Munich (1-2) mardi en perdant pour de longues semaines Achraf Hakimi (sévère entorse à la cheville), Nuno Mendes (entorse du genou) ou encore Ousmane Dembélé (lésion au mollet gauche). Déjà privé du Golden Boy 2025 Désiré Doué, le club de la capitale va se déplacer avec un effectif très affaibli au Groupama Stadium. Les Gones ne sont pas non plus vernis avec les suspensions de Hans Hateboer et d’Abner Vinícius, l’absence longue durée de Malick Fofana et le potentiel forfait du capitaine Corentin Tolisso, mais les hommes de Paulo Fonseca pourraient réaliser un gros coup en faisant chavirer un PSG mal en point. Certes, les Rhodaniens ont perdu chacun de leurs quatre derniers matchs contre Paris en Ligue 1, et ont pris un beau coup sur la tête face au Betis jeudi, mais n’ont plus subi cinq revers de rang contre un même adversaire dans l’élite depuis 1982-1991 contre Nancy (5). Et si.

► La cote d’une victoire de l’Olympique lyonnais est à 3,55 chez Betsson

La guerre des étoiles

Monaco – Lens

En confiance avec son succès à Bodø/Glimt en Ligue des champions (0-1), l’AS Monaco doit enchaîner ce samedi face à Lens pour enfin s’affirmer comme une équipe conquérante, qui a les épaules pour jouer les premières places dans ce championnat. La tâche s’annonce complexe face aux Sang et Or. Piqués dans leur ego après cette déroute inattendue face à Metz le week-end dernier, les hommes de Pierre Sage, qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs, auront à cœur de se rattraper, tout comme les Monégasques, battus à domicile pour la première fois de la saison par le Paris FC le week-end dernier. La rencontre promet d’être aussi animée qu’indécise.

► La cote des deux équipes marquent est à 1,42 chez Betsson

Strasbourg – Lille

Véritable tube de ce début de saison, Strasbourg, septième, connaît une petite baisse de régime ces dernières semaines. Croqué par l’OL dans les dernières minutes fin octobre, le Racing a essuyé un deuxième revers en championnat en prenant l’eau à Rennes lors de la dernière journée. Sur une série de deux victoires lors des six derniers matchs (TCC), les hommes de Liam Ronsenior doivent rebondir face à Lille. Mais attention, les Alsaciens calent souvent face aux gros, puisqu’ils n’ont pris qu’un point lors de leurs quatre matchs contre les autres équipes actuellement classées dans les sept premières places de Ligue 1 2025-2026. Une confrontation très alléchante et équilibrée sur le papier entre deux des trois équipes qui encaissent le moins dans l’élite en 2025.

► La cote de moins de 2,5 buts dans la rencontre est à 1,94 chez Betsson

Le milliardico

Paris FC – Rennes

Ce duel entre les clubs détenus par les familles Arnault et Pinot s’annonce juteux. Au bord du précipice, l’entraîneur Habib Beye a sauvé sa peau en écrasant Strasbourg lors de la dernière journée, redonnant le sourire aux supporters bretons, plongés dans la sinistrose depuis plusieurs semaines, tandis que le club francilien, auteur d’une belle remontada face à Lyon, est parvenu à faire tomber le club de la Principauté. Les deux équipes, qui croisent le fer pour la première fois depuis le 10 janvier 1981, voudront l’emporter pour surfer sur leur dynamique. Toutefois, il ne serait pas étonnant de les voir se neutraliser.

► La cote du match nul est à 3,50 chez Betsson

Les matchs de l’angoisse du week-end

Le Havre – Nantes

Sans son précieux gardien Anthony Lopes, blessé à la hanche, Nantes a des raisons de s’inquiéter avant de se déplacer au Havre. Surtout que ces derniers temps, le HAC performe (ou ne perd pas) contre les moins bien classés. Pour preuve, en octobre, les protégés de Didier Digard ont dominé Auxerre (18e) avant de battre Brest (13e). Il ne serait pas étonnant de voir les Ciel et Marine s’imposer, notamment parce que depuis le début de la cinquième journée de Ligue 1, ils n’ont perdu qu’un seul match (2 victoires, 4 nuls). Aucune équipe ne fait mieux dans l’élite sur la période. Solide.

► La cote de la victoire du Havre est à 1,88 chez Betsson

Lorient – Toulouse

Sur ses terres, Lorient, pourtant 16e, n’a pas pris l’habitude de se faire mater. Les Merlus n’ont perdu que 2 de leurs 23 derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues (18 victoires, 3 nuls). De son côté, Toulouse s’est incliné lors de trois de ses quatre derniers déplacements en Ligue 1, mais n’a pas l’habitude de se rater contre des promus (5 victoires et 2 nuls lors des 7 dernières confrontations). Sauf surprise, le match promet d’être fermé.

► La cote du match nul est à 3,15 chez Betsson

Angers – Auxerre

Si, en apparence, cette rencontre paraît ennuyeuse, c’est pourtant l’une des plus importantes du week-end. Angers, 14e, reçoit la lanterne rouge Auxerre. C’est un match qui vaut cher, puisque les deux formations ont vraiment besoin de points dans cette course au maintien impitoyable. Sachant qu’Angers et Auxerre sont les deux équipes dont les rencontres ont généré le moins de buts en Ligue 1 cette saison, il serait très étonnant d’assister à un feu d’artifice.

► La cote de moins de 2,5 buts est à 1,53 sur Betsson

Les matchs du rachat

Marseille – Brest

Frustré après sa courte défaite face à l’Atalanta Bergame en C1, l’Olympique de Marseille, second, a une belle occasion de se refaire la cerise face à un Stade brestois malade, incapable de gagner le moindre match depuis cinq rencontres. Les hommes de Roberto De Zerbi devraient pouvoir compter sur Pierre-Eymerick Aubameyang, muet depuis un mois, pour porter l’équipe. Petite stat qui fait mal aux Brestois : Marseille a inscrit neuf buts contre eux en Ligue 1 la saison dernière (5-1 puis 4-1), ne faisant mieux que contre Montpellier (10).

► La cote d’Aubameyang buteur est à 2,15 chez Betsson

Metz – Nice

Dans un duel qui réunit probablement les deux équipes les plus décevantes depuis ce début de saison, Nice, catastrophique en Ligue Europa mais qui compte trois succès lors de ses quatre derniers matchs de Ligue 1, croise le fer avec Metz, qui reste sur deux victoires consécutives. Pas de doute que les deux formations ne vendront pas facilement leur peau dans une partie indécise. Avec Habib Diallo d’un côté et Sofiane Diop de l’autre, les filets risquent de trembler.

►La cote des deux équipes marquent est à 1,52 chez Betsson

Le programme du week-end Paris FC – Rennes Marseille – Brest Le Havre – Nantes Monaco – Lens Lorient – Toulouse

Metz – Nice Angers – Auxerre Strasbourg – Lille

Lyon – PSG

Famille Arnault et Pinault : qui c’est les plus forts ?