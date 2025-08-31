S’abonner au mag
L'Inter tombe à domicile, la Lazio déroule

L’Inter chute déjà.

Après leur large succès inaugural face au Torino, les Nerazzurri ont chuté, toujours à domicile, face à une vaillante équipe de l’Udinese (1-2). Si c’est Denzel Dumfries qui a ouvert le score de près, les Frioulans ont pu compter sur leurs Français Oumar Solet derrière et Arthur Atta devant pour renverser la table. Suite à l’égalisation sur penalty de Keinan Davis, c’est l’ancien Messin qui a décoché un bijou de frappe à l’entrée de la surface pour offrir un succès de prestige à l’Udinese.

À Rome, la Lazio s’est rattrapée et a collé un joli tarif maison au très faible Hellas (4-0). Mattéo Guendouzi a lancé la chorale sur une remise parfaite de Taty Castellanos, Mattia Zaccagni a profité à son tour d’une remise sensationnelle du buteur espagnol pour doubler la mise avant que Castellanos, encore lui, n’y aille de son coup de tête pour le troisième. En fin de rencontre, c’est Boulaye Dia qui a corsé l’addition pour les Véronais.

 

Inter 1-2 Udinese  

Buts : Dumfries (17e) pour l’Inter // Davis (sp) (29e), Atta (40e) pour l’Udinese

Lazio 4-0 Hellas  

Buts : Guendouzi (3e), Zaccagni (10e), Castellanos (41e), Dia (82e) pour la Lazio

Foto Spada/LaPresse 06 Gennaio 2024 - Milano, Italia - sport, calcio - Inter vs Hellas Verona - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio San Siro. Nella foto: Lautaro Martinez (FC Inter); esultanza dopo gol 1-0 January 06 2024 Milan, Italy - sport, calcio - Inter vs Hellas Verona - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - San Siro Stadium. In the pic: : Lautaro Martinez (FC Inter); celebrates after scoring 1-0 - Photo by Icon sport
