Une légende du Barça tire sa révérence

Souvenirs, souvenirs… Deniz Aytekin a arbitré le dernier match de sa carrière ce samedi, à Munich, à l’occasion de la victoire du Bayern contre Cologne (5-1). Entré à la postérité un soir de 2017 lors de l’invraisemblable remontada du FC Barcelone au Camp Nou, il range le sifflet après avoir arbitré 254 matchs de Bundesliga, et plus de 650 rencontres au total. Il a passé 18 ans au plus haut niveau et a été élu trois fois arbitre de l’année en Allemagne. Ce samedi, au coup de sifflet final, plusieurs joueurs sont immédiatement allés le saluer, dont Harry Kane.

Très ému, Aytekin (47 ans) s’est essuyé les yeux plusieurs fois sur la pelouse. « Après tant d’années en Bundesliga, après avoir fait partie de cette famille du football, savoir que je la quitte, ce n’est pas facile. Je suis profondément reconnaissant, surtout que toutes les personnes qui comptent tant pour moi soient présentes, a-t-il déclaré, comme le rapporte Kicker. La Bundesliga est incroyable, et avoir fait partie de ce championnat pendant si longtemps, avoir vécu tant d’émotions de si près… Je n’oublierai jamais ces moments uniques. » Le Bayern lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux : « Cher Deniz Aytekin, félicitations pour ta carrière d’arbitre ! Après le match d’aujourd’hui, nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite ! »

Das letzte Spiel als Schiedsrichter: Lieber Deniz Aytekin, Glückwunsch zu deiner Karriere als Unparteiischer! Für die Zeit nach dem heutigen Spiel wünschen wir dir alles Gute für deine Zukunft! 🙏 pic.twitter.com/E9HdS6tGwn — FC Bayern München (@FCBayern) May 16, 2026

On attend le message d’hommage du PSG.

Le Bayern enchaîne à J-6 du choc contre le PSG