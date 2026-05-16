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Michael Olise élu joueur de la saison en Bundesliga

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Malgré 36 buts, Kane n’est pas le joueur de la saison

Il va devoir louer un box pour ranger tout ça. Récompensé aux Trophées UNFP lundi, Michael Olise a récupéré un nouveau trophée ce samedi : celui de meilleur joueur de la saison en Bundesliga. Le maestro du Bayern a signé 15 buts et 19 passes décisives en championnat. Nommé « Rookie de la saison » en 2024-2025, Olise passe un cap supplémentaire et succède à son coéquipier Harry Kane. L’Anglais ne fera pas le doublé, malgré 36 buts et 5 passes décisives en 31 matchs.

« Michael Olise est un joueur exceptionnel qui a marqué la saison 2025-2026 de Bundesliga par son dynamisme, sa finesse, sa régularité et son sens du but. Ces deux dernières années, il s’est imposé comme une figure emblématique du championnat, tant au niveau national qu’international, et incarne l’excellence footballistique et athlétique », ont commenté les directeurs généraux de la DFL, Marc Lenz et Steffen Merkel, dans un communiqué.

Bientôt le trophée de meilleur joueur de la Coupe du monde à ajouter à la collection.

Manuel Neuer n’en a pas terminé avec le Bayern

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