Sabri Lamouchi furieux contre un joueur qui refuse de jouer la Coupe du monde avec la Tunisie

Ça chauffe plus fort qu’un tube de harissa du cap Bon. Nommé sélectionneur de la Tunisie au début de l’année, Sabri Lamouchi a annoncé ce vendredi sa liste pour le Mondial nord-américain. Emmenée par Hannibal Mejri, elle compte trois représentants de Ligue 1 dans ses rangs : Montassar Talbi (Lorient), Ali Abdi (Nice) et Khalil Ayari (Paris Saint-Germain).

C’est pas moi, c’est papa

Les clubs allemands sont également bien représentés puisqu’à côté de Rani Khedira (frère de, Union Berlin), on retrouve Elyes Skhiri (Eintracht Francfort), Ismaël Gharbi (Augsbourg) et Elias Saad (Hanovre). En revanche, point de Louey Ben Farhat. Et pour cause, l’attaquant de Karlsruhe (19 ans), déjà convoqué au mois de mars pour disputer deux matchs amicaux contre Haïti et le Canada, a refusé de participer au Mondial.

Plus précisément, c’est son père qui a mis un stop au sélectionneur, estimant que son rejeton est encore trop jeune. « J’ai reçu un appel du père de Louey Ben Farhat qui m’a dit que c’était trop tôt pour le sélectionner et il a refusé », a rapporté Lamouchi en conférence de presse.

🎙️ La déclaration complète de Sabri Lamouchi sur Louey Ben Farhat : « Si on n’a pas de respect pour ce maillot, pour ce drapeau, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie. » 🇹🇳❌ https://t.co/4dBhDuE9sN pic.twitter.com/obmrg1xlQB — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) May 15, 2026

L’ancien entraîneur du Stade rennais s’est dit « choqué » par cette décision, d’autant plus que ses tentatives de joindre le joueur et son paternel sont restées lettre morte. « C’est un manque de respect », s’est indigné le sélectionneur, qui estime que « si on n’a pas de respect pour ce maillot, pour ce drapeau, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie », avant de préciser que « cette affaire est close ».

En d’autres termes, Ben Farhat a fortement intérêt à être sélectionné avec l’Allemagne à l’avenir.

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