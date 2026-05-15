La France en finale de l'Euro U17 !

La France en finale ! Ok, la Coupe du monde n’a pas encore commencé, mais quand même. Au bout du bout du suspense, les Bleuettes ont validé leur billet pour la finale de l’Euro U17 féminin après avoir éliminé la Norvège à Belfast. Après avoir ouvert le score avant la pause (42e) par l’intermédiaire de la jeune Lyonnaise Léa Motyka (17 ans), les joueuses du sélectionneur Franck Plenecassagne ont ensuite concédé l’égalisation de Stine Ariell Solemdal (54e) sur la première véritable occasion norvégienne.

Malgré leur nette domination sur l’ensemble de la rencontre, les Tricolores ont été contraintes d’aller disputer la séance de tirs au but. Mais à ce petit jeu, les Françaises ont aussi dominé les Scandinaves et l’ont finalement emporté 3 tirs au but à 1, portées par les trois arrêts déterminants de la gardienne dijonnaise Clélia Ducreux.

Vaincre le signe indien en finale

En éliminant les vice-championnes d’Europe 2025, l’équipe de France rallie la finale de l’Euro U17 féminin pour la cinquième fois de son histoire. Pour l’instant, la sélection tricolore a remporté une fois la compétition en 2023, pour trois échecs en finale (2008, 2011 et 2012). Les Bleuettes retrouveront les U17 allemandes à Belfast ce dimanche à 19 heures, tombeuses de l’Espagne aux tirs au but également (0-0, 4-3 aux TAB).

Si jamais les Bleus ont besoin de quelques billes pour vaincre les Vikings d’Erling Haaland le 26 juin prochain, ils savent à qui s’adresser !

Les adversaires de l’équipe de France à l’Euro U17 sont connus