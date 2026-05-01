L'Incroyable Brocante Sports revient dans 1 mois !

Sortez vos agendas, l'Incroyable Brocante Sports 2026, c'est dans 1 mois tout pile ! Bonne nouvelle, on fait durer le plaisir et les bonnes affaires avec non pas 1 mais 2 jours de brocante pour chiner vos maillots objets de sport favoris.

L’Incroyable Brocante Sports est de retour dans le Nord, et durant tout un week-end !

Pas de date parisienne cette année, on a choisi avec les potes de TrashTalk d’installer notre Incroyable Brocante Sports non pas 1 mais 2 jours entiers à Lille !

Rdv donc au JOST Lille, en plein centre près du métro Gambatta, dans le quartier de Wazemmes, le samedi 30 mai (de 10h à 19h) et le dimanche 31 mai (de 10h à 18h).

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Le principe reste inchangé : un rassemblement dédié aux objets de sport vintage avec des brocanteurs, des collectionneurs, des fans de sport et des curieux, tous animés par une seule passion – celle du sport sous toutes ses formes.

Le + grand marché aux maillots de foot d’Europe, mais pas que…

Du ballon du Mondial 70 aux Reebok Pump, de la casquette NBA des années 90 au maillot floqué Platini de l’Euro 84, tout ce qui sent bon la nostalgie et les plus belles heures du sport se trouvera forcément ici : cartes & vignettes Panini et Topps, tenues & bobs cyclistes, tickets de match, magazines & revues historiques aux pin’s en passant par des magnets, des écharpes, des médailles, des affiches et plein d’autres goodies…

Infos pratiques

Dates : samedi 30 et dimanche 31 mai

Lieu : JOST Lille

Horaires : de 10h à 19h samedi et de 10h à 18h dimanche

samedi et de 10h à 18h dimanche Adresse : 10 rue Meurein, 59000 Lille

Prix : entrée libre et gratuite pour toutes et tous

Accessibilité : Métro Ligne 1

Notez bien ces dates dans votre agenda !

Et si vous souhaitez devenir exposant et venir partager vos pépites avec des passionnés/ées, n’hésitez pas à nous contacter par mail à [email protected] ou [email protected]

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