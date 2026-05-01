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Deux bonnes nouvelles pour l’OL avant le choc face à Rennes ?

TJ
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Deux bonnes nouvelles pour l’OL avant le choc face à Rennes ?

On les avait presque oublié. Pourtant, ils pourraient être deux renforts de taille pour Paulo Fonseca, en vue du choc européen qui oppose l’OL (3e) au Stade rennais (5e) ce dimanche. Comme rapporté cette semaine par Le Progrès, Malick Fofana et Ernest Nuamah ont repris l’entraînement collectif en début de semaine. Le premier, blessé à la cheville en octobre dernier contre Strasbourg, était revenu au mois de mars (quelques minutes de temps de jeu contre le Celta puis Monaco) avant d’être de nouveau contraint au repos.

Le second, qui n’a pas disputé une seule minute cette saison, revient tout juste des croisés. Cette blessure l’avait freiné en fin de saison dernière, peu de temps avant le drama de Manchester United. Si cela prendra forcément plus de temps pour Nuamah, Fofana pourrait faire office de supersub ce dimanche. À noter également le retour à l’entraînement de Rémi Himbert, blessé lors du huitième aller à Vigo.

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TJ

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