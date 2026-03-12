Lyon arrache le nul au bout de l’effort

Longtemps mené et à onze contre dix, l’Olympique lyonnais a su réagir pour obtenir le match nul lors de son huitième de finale aller de Ligue Europa sur la pelouse du Celta de Vigo. Grâce à une égalisation tardive d’Endrick, les Rhodaniens sont donc toujours en course pour les quarts.

Celta de Vigo 1-1 Lyon

Buts : Rueda (25e) pour le Celta de Vigo // Endrick (87e) pour Lyon

Fatigué, épuisé, sur les rotules ? Oui, peut-être. Et alors ? En déplacement sur la pelouse du Celta de Vigo à l’occasion de son huitième de finale aller de Ligue Europa, Lyon a pu tirer la langue. Il n’empêche, les joueurs français n’ont pas moins couru que leurs homologues espagnols et ont même dominé la rencontre… jusqu’à égaliser via Endrick à onze contre dix, après s’être fait avoir par manque d’efficacité dans les deux surfaces de réparation en concédant un but en première mi-temps. En plus de s’être trouvé un nouvel élément en la personne de Steeve Kango, dont la première en professionnel a été une réussite, les Rhodaniens repartent ainsi de Galice avec un nul précieux, et voir les quarts de la compétition ne ressemble absolument pas à une mission impossible.

Tolisso présent, mais insuffisant

Frustration, mutisme et impuissance. Voilà trois termes qui pourraient qualifier la première période de Lyon, pas inférieur intrinsèquement à son adversaire et pourtant mené sur la plus courte des marges. La faute à un réalisme glaçant du Celta de Vigo, mais aussi à une incapacité à se montrer réellement dangereux côté français malgré un Corentin Tolisso omniprésent (près de 75 ballons touchés avant l’entracte). Endrick reste par exemple imprécis face aux cages, Roman Iaremtchouk se fait bouger, et la possession de balle demeure stérile. En face, la sentence est au contraire irrévocable lorsque la situation se présente : à la 25e minute, Williot Swedberg ridiculise Clinton Mata à la course et sert Javier Rueda pour l’ouverture du score. Mais, pas totalement convaincu malgré ce 1-0, Claudio Giraldez procède carrément à deux remplacements à la pause.

Himbert blessé en quelques secondes, Endrick sauveur en 87 minutes

En revanche, aucun changement à Lyon où Dominik Greif a dû intervenir pour éviter le break. Toujours sur le pré, Endrick continue de tenter… En vain. Sauf que, comme tombé du ciel, un fait de jeu survient soudainement : auteur d’un coup de coude sur Mata, Borja Iglesias concède un deuxième carton jaune et laisse donc ses partenaires en infériorité numérique. Le moment parfait pour faire entrer Rémi Himbert, hyper prometteur ces dernières semaines… mais blessé au bout d’une poignée de secondes, malheureusement. Et s’il fallait des arguments supplémentaires pour confirmer que cette soirée n’était pas celle des Rhodaniens, Kango fait trembler le poteau alors que Iaremtchouk bute sur Andrei Radu. Qu’à cela ne tienne, les visiteurs poursuivent leurs efforts… et font enfin mouche sur la fin par Endrick, qui profite d’une boulette de Radu. 1-1, place à la deuxième manche !

ENDRICK LIBÈRE L'OL 💫 Le Brésilien trouve ENFIN la faille sur cette frappe puissante mal maitrisée par Radu ⚡️#CeltaOL | #UEL pic.twitter.com/8FEc6ecwHw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 12, 2026

Celta de Vigo (3-4-3) : Radu – Starfelt, Rodríguez, Alonso – Rueda (Carreira, 46e), Vecino, Moriba (Sotelo, 90e+1), Mingueza (Ristic, 63e) – Aspas (Jutgla, 46e), Iglesias, Swedberg (Durán, 66e). Entraîneur : Giraldez.

Lyon (4-3-1-2) : Greif – Kango (Tessmann, 85e), Mata, Niakhaté, Tagliafico (Himbert, 67e ; Karabec, 70e) – Nartey (Hamdani, 85e), Morton (Mangala, 85e), Abner – Tolisso – Endrick, Iaremtchouk. Entraîneur : Fonseca.

Revivez Celta Vigo - OL (1-1)