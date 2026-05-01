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Grosse tension dans le vestiaire du Real, ce joueur se met lui-même à l'écart

TJ
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Grosse tension dans le vestiaire du Real, ce joueur se met lui-même à l'écart

La maison flanche. Mis de côté depuis une semaine par Álvaro Arbeloa, le milieu de terrain Dani Ceballos serait arrivé à un point de non retour« J’ai demandé à l’entraîneur de ne pas avoir de relation quelconque avec moi », aurait-il déclaré selon Marca, qui précise que le joueur ne sera pas réintégré dans le groupe jusqu’à la fin de saison même s’il continue de s’entraîner à Valdebebas.

Ceballos veut partir dès l’été prochain

À l’origine de ce divorce qui semble autant voulu par le joueur que par son entraîneur, une discussion qui se serait très mal passée jeudi dernier, peu avant la mise à l’écart du groupe de Ceballos, resté en tribunes vendredi dernier lors du déplacement des Merengues au Betis. L’international espagnol n’a plus rejoué sous la tunique blanche depuis février dernier. Depuis plusieurs mois, le joueur semble bien décidé à changer de club l’été prochain, bien que son contrat avec le Real court jusqu’en juin 2027.

Elle doit être sympa, l’ambiance de ce vestiaire…

Le vrai problème du Real Madrid s’appelle Florentino Pérez

TJ

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