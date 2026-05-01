S’abonner au mag
  • C4
  • Demies
  • Rayo Vallecano-Strasbourg (1-0)

Strasbourg face à une malédiction du foot français

TJ
13 Réactions
Strasbourg face à une malédiction du foot français

La stat’ qui fait mal. Surpris à l’extérieur face au Rayo Vallecano en demi-finales allers de Ligue Conférence (1-0), Strasbourg devra chasser de vieux démons du foot français au retour pour espérer connaître une finale européenne. Comme épinglé par Statsdufoot ce jeudi soir, les clubs français ont perdu leurs 11 dernières confrontations après avoir perdu leur match aller à l’extérieur en demi-finales de Coupe d’Europe.

Pas très rassurant tout ça, d’autant que ça commence à faire très longtemps que ce type de retournement de situation (pourtant largement réalisable avec un match retour à la maison, devant son public) n’a pas eu lieu. La dernière fois, c’était lors d’un Bastia-Grasshoppers (1-0) en 1978 en Coupe de l’UEFA. Les Corses l’avaient emporté au but à l’extérieur compte tenu du match aller (défaite 3-2 à Zurich).

Un petit but de retard

La règle n’existe plus aujourd’hui, et simplifie de toute façon tous les calculs. Pour espérer aller en finale de C4, la bande de Gary O’Neil devra gagner à la Meinau par au moins deux buts, ou forcément mener par un but pour pousser les Espagnols en prolongation.

C’est tout ce qu’on leur souhaite.

En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 3h
82
147
10
En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)
En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)

En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)

En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.