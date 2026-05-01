Strasbourg face à une malédiction du foot français

La stat’ qui fait mal. Surpris à l’extérieur face au Rayo Vallecano en demi-finales allers de Ligue Conférence (1-0), Strasbourg devra chasser de vieux démons du foot français au retour pour espérer connaître une finale européenne. Comme épinglé par Statsdufoot ce jeudi soir, les clubs français ont perdu leurs 11 dernières confrontations après avoir perdu leur match aller à l’extérieur en demi-finales de Coupe d’Europe.

Pas très rassurant tout ça, d’autant que ça commence à faire très longtemps que ce type de retournement de situation (pourtant largement réalisable avec un match retour à la maison, devant son public) n’a pas eu lieu. La dernière fois, c’était lors d’un Bastia-Grasshoppers (1-0) en 1978 en Coupe de l’UEFA. Les Corses l’avaient emporté au but à l’extérieur compte tenu du match aller (défaite 3-2 à Zurich).

🇫🇷 Les clubs français ont perdu leurs 11 dernières confrontations après avoir perdu leur match aller à l'extérieur en demi-finale de Coupe d'Europe. Il faut remonter à Bastia contre les Grasshoppers en Coupe de l'UEFA en 1977/78 pour voir un club français retourner la situation.… — Stats Foot (@Statsdufoot) April 30, 2026

Un petit but de retard

La règle n’existe plus aujourd’hui, et simplifie de toute façon tous les calculs. Pour espérer aller en finale de C4, la bande de Gary O’Neil devra gagner à la Meinau par au moins deux buts, ou forcément mener par un but pour pousser les Espagnols en prolongation.

C’est tout ce qu’on leur souhaite.

En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)