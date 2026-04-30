Le patron de la DNCG félicite l'OL pour sa gestion

Encore plus beau que de gagner un trophée. Moins d’un an après avoir été relégué administrativement puis finalement sauvé sur le fil, l’Olympique lyonnais a reçu les félicitations de la DCNG, ce jeudi. Par le biais de son président, l’instance a salué la gestion financière du club rhodanien. « La nouvelle équipe dirigeante a répondu présent avec une réactivité et une détermination qui forcent le respect, a affirmé Jean-Marc Mickeler dans les colonnes de L’Equipe. La réduction de masse salariale opérée en une saison est sans précédent dans l’histoire récente du football professionnel français. C’est un effort considérable, et nous le reconnaissons pleinement. »

L’OM dans le viseur de la DNCG ?

Des bons points que Mickeler s’est en revanche refusé à distribuer à l’Olympique de Marseille. « Le club a fait le choix de l’ambition sportive maximale en anticipant des revenus européens qui ne se sont pas matérialisés au niveau espéré. Franck McCourt et la nouvelle direction ont parfaitement conscience des ajustements qui s’imposent, a-t-il souligné. Ce sont deux clubs emblématiques, portés par des actionnaires engagés. Notre rôle est de les accompagner vers le rééquilibrage, pas de les fragiliser. »

Un retour à l’équilibre qui s’annonce aussi nécessaire que difficile pour de nombreuses équipes, dans un contexte financier toujours aussi compliqué pour le football tricolore. Au cœur du débat, l’injonction faite aux clubs de réduire leurs masses salariales. « Sur les clubs présents en Ligue 1 lors des trois dernières saisons, la réduction moyenne de masse salariale avoisine 25 %. Certains clubs ont accompli des efforts considérables, apprécie tout de même Mickeler. Et les actionnaires ont été une nouvelle fois au rendez-vous en apportant massivement des contributions financières qui ont permis d’éviter des situations bien plus difficiles. »

L’été s’annonce encore bouillant.

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