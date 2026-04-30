Habib Beye monte au créneau pour défendre son vestiaire

Sauver ce qui peut encore l’être. Tenu en échec sur le fil par Nice, l’Olympique de Marseille vit une fin de saison particulièrement pénible et risque de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Au point de voir apparaître des tensions au sein du vestiaire, comme l’a écrit L’Équipe ces derniers jours ? Absolument pas, à en croire Habib Beye. « J’entends beaucoup de choses sur le vestiaire, certains manquent de déontologie journalistique. Quand je vois les mensonges que j’entends… C’est désolant, quand vous n’avez pas l’information, il ne faut pas chercher à l’inventer, a-t-il fustigé en conférence de presse. C’est très facile de vérifier les informations. Quand je vois ce qui est construit autour de ma personne, je ne suis pas surpris. »

« Il y a toujours du relief dans un vestiaire »

Relancé sur le sujet, l’entraîneur a prolongé sa diatribe : « La pression et la tension existent dans un vestiaire, de la première à la dernière journée. Il y a toujours du relief dans un vestiaire. Mais ça ne veut pas dire qu’il explose. Ce n’est pas le cas. Ce qui m’ennuie, c’est que c’est toujours la même musique qui revient et qu’on invente les mêmes histoires. J’ai l’impression que c’est toujours lié à ma présence. Ce qui me dérange, c’est les mensonges. »

Une chose est certaine dans tous les cas, les Phocéens se doivent de remporter leurs trois derniers matchs pour espérer entendre à nouveau la petite musique en septembre. À commencer par ce déplacement chez des Canaris qui abattront leur dernière carte dans la course au maintien. « Le levier, c’est les joueurs. C’est le moteur. Très souvent, on m’oppose aux joueurs. On trouvera la solution grâce à eux, espère encore Beye. C’est un challenge qui nous amène à être sous pression des résultats. Il faut être focus sur le résultat. On a un groupe qui a de la ressource. Le groupe a envie de se battre jusqu’au bout. »

Tant que c’est pas entre eux…

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