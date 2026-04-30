S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J31
  • Nantes-OM

Habib Beye monte au créneau pour défendre son vestiaire

TB
10 Réactions
Habib Beye monte au créneau pour défendre son vestiaire

Sauver ce qui peut encore l’être. Tenu en échec sur le fil par Nice, l’Olympique de Marseille vit une fin de saison particulièrement pénible et risque de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Au point de voir apparaître des tensions au sein du vestiaire, comme l’a écrit L’Équipe ces derniers jours ? Absolument pas, à en croire Habib Beye. « J’entends beaucoup de choses sur le vestiaire, certains manquent de déontologie journalistique. Quand je vois les mensonges que j’entends… C’est désolant, quand vous n’avez pas l’information, il ne faut pas chercher à l’inventer, a-t-il fustigé en conférence de presse. C’est très facile de vérifier les informations. Quand je vois ce qui est construit autour de ma personne, je ne suis pas surpris. »

« Il y a toujours du relief dans un vestiaire »

Relancé sur le sujet, l’entraîneur a prolongé sa diatribe : « La pression et la tension existent dans un vestiaire, de la première à la dernière journée. Il y a toujours du relief dans un vestiaire. Mais ça ne veut pas dire qu’il explose. Ce n’est pas le cas. Ce qui m’ennuie, c’est que c’est toujours la même musique qui revient et qu’on invente les mêmes histoires. J’ai l’impression que c’est toujours lié à ma présence. Ce qui me dérange, c’est les mensonges. »

Une chose est certaine dans tous les cas, les Phocéens se doivent de remporter leurs trois derniers matchs pour espérer entendre à nouveau la petite musique en septembre. À commencer par ce déplacement chez des Canaris qui abattront leur dernière carte dans la course au maintien. « Le levier, c’est les joueurs. C’est le moteur. Très souvent, on m’oppose aux joueurs. On trouvera la solution grâce à eux, espère encore Beye. C’est un challenge qui nous amène à être sous pression des résultats. Il faut être focus sur le résultat. On a un groupe qui a de la ressource. Le groupe a envie de se battre jusqu’au bout. »

Tant que c’est pas entre eux…

Timothy Weah « rêve de remporter un trophée » avec l'OM

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 22h
82
138

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.