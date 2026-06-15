Pourquoi Yasin Ayari n’a pas célébré son but contre la Tunisie

Tout un symbole. Devenu le buteur le plus rapide de la Suède en Coupe du monde depuis Martin Dahlin lors du Mondial 1994, Yasin Ayari a inscrit un bijou mais n’a pas souhaité célébrer son but face à la Tunisie.

[🎞️VIDÉO] 🏆⚽️ Coupe du Monde 2026 🇸🇪 La Suède ouvre le score avec un banger ! 😅 Yasin Ayari ne célébre pas son but#beINFWC2026 #FIFAWorldCuphttps://t.co/mzraE05IkO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 15, 2026

Une question de respect pour le milieu de Brighton. Né à Solna en Suède, mais d’origine tunisienne par son père et également marocaine. Éligible pour jouer aussi bien chez les Blågult, qu’avec les Aigles de Carthage et les Lions de l’Atlas, il a décliné la sélection tunisienne en 2022 pour jouer avec la Suède. Il a connu sa première sélection avec les A en janvier 2023.

Le numéro 18 suédois s’est même excusé auprès du public tunisien après son but.