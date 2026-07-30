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Deux clubs italiens se mettent au troc

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Deux clubs italiens se mettent au troc

Apparemment, certains clubs italiens ont encore de l’argent. L’AS Roma a officiellement recruté Santiago Castro, attaquant de Bologne, pour une somme d’environ 35 millions d’euros, comme avancé par la presse italienne.

L’attaquant argentin de 21 ans sort d’une saison encourageante avec les Rossoblù, durant laquelle il aura inscrit 7 buts en 35 matchs. Assez pour valoir 35 millions ? Apparemment oui pour les Romains, qui n’ont pas manqué d’annoncer leur nouveau buteur dans une vidéo glauque.

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Dovbyk fait le chemin inverse

Artem Dovbyk, joueur de la Roma depuis 2024, prend lui la direction inverse et rejoint Bologne, pour un prêt avec option d’achat. À noter qu’il sort d’une saison totalement ratée avec I Giallorossi et un faible total de 2 buts et 3 passes décisives pour 23 matchs. Le reste des rencontres, Dovbyk était souvent à l’infirmerie. Le montant de la transaction n’a pas encore été indiqué.

Tedesco commence son chantier.

La Roma déguste Bologne

ABS

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