Pierre Ekwah pris à partie par les supporters de Saint-Étienne

Le mal-aimé de Claude François tourne en boucle dans ses oreilles. En pleine préparation avant une saison de Ligue 2 où l’objectif sera de regagner l’élite, Saint-Étienne doit faire face à la grogne de ses supporters à cause du cas Pierre Ekwah.

Une banderole a été déployée par les Green Angels devant les installations de Divonne-les-Bains, où l’ASSE affrontait Lausanne ce mercredi (4-0), où il était inscrit : « Ekwah : on te traquera tant que tu porteras ce maillot. »

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Les vieilles rancœurs du passé

Pour comprendre l’hostilité des ultras stéphanois, il faut remonter au mercato d’été 2025-2025. Pierre Ekwah venait de passer une saison à Saint-Étienne, en Ligue 1, où il était prêté par Sunderland.

Une fois l’exercice achevé, les dirigeants des Verts ont alors levé l’option d’achat du joueur. Mais le joueur n’avait aucune envie de jouer en Ligue 2. Il a alors boudé la moitié de la saison avant de s’exiler de l’autre côté de la Manche, à Watford. Revenu pour la présaison, il n’est pas le bienvenu dans le Forez.

Et si ce n’était pas l’heure de mettre un peu d’eau dans son Vert ?

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