S’abonner au mag
  • France
  • AS Saint-Étienne

Pierre Ekwah pris à partie par les supporters de Saint-Étienne

EM
2 Réactions
Pierre Ekwah pris à partie par les supporters de Saint-Étienne

Le mal-aimé de Claude François tourne en boucle dans ses oreilles. En pleine préparation avant une saison de Ligue 2 où l’objectif sera de regagner l’élite, Saint-Étienne doit faire face à la grogne de ses supporters à cause du cas Pierre Ekwah.

Une banderole a été déployée par les Green Angels devant les installations de Divonne-les-Bains, où l’ASSE affrontait Lausanne ce mercredi (4-0), où il était inscrit : « Ekwah : on te traquera tant que tu porteras ce maillot. »

Embed x.com

Les vieilles rancœurs du passé

Pour comprendre l’hostilité des ultras stéphanois, il faut remonter au mercato d’été 2025-2025. Pierre Ekwah venait de passer une saison à Saint-Étienne, en Ligue 1, où il était prêté par Sunderland.

Une fois l’exercice achevé, les dirigeants des Verts ont alors levé l’option d’achat du joueur. Mais le joueur n’avait aucune envie de jouer en Ligue 2. Il a alors boudé la moitié de la saison avant de s’exiler de l’autre côté de la Manche, à Watford. Revenu pour la présaison, il n’est pas le bienvenu dans le Forez.

Et si ce n’était pas l’heure de mettre un peu d’eau dans son Vert ?

Un joueur de l’UNFP FC trouve du travail

EM

Commentaires

Les membres ont posté 2 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Platini : coups francs, bouclettes et petit short"

à partir de 35€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.