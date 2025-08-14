S’abonner au mag

Saint-Étienne lève l'option d'achet de Pierre Ekwah, qui ne veut pas jouer en Ligue 2

RFP
De quoi être vert.

Il a eu tout l’été pour bouder et faire le forcing afin de ne pas rejoindre Saint-Étienne qui venait de descendre, au final il va devoir s’y engager. L’AS Saint-Étienne a annoncé dans un communiqué que l’option d’achat de Pierre Ekwah avait bien été levée pour environ six millions d’euros. L’ancien de Sunderland, qui aurait peut-être préféré repartir à Sunderland, est désormais lié jusqu’en 2029 avec les Stéphanois qui enchaînent les annonces.

Le joueur ne souhaiterait pas jouer en Ligue 2

La situation ressemble étrangement à celle de Niels Nkounkou, que les Verts avaient acheté à Everton alors que ce dernier ne souhaitait pas voir son option d’achat être levée. Il était finalement parti du côté de Francfort. Pierre Ekwah devrait faire de même.

Selon ICI Saint-Étienne Loire, le milieu, qui ne s’est pas entraîné avec Saint-Étienne depuis le mois de mai, ne serait pas dans la Loire actuellement et ne risque pas de retrouver les terrains tout de suite. Le Français de 23 ans ne souhaite pas évoluer en Ligue 2 et va devoir trouver un terrain d’entente avec les Verts pour espérer partir lors du prochain mercato.

Le bras de fer n’est donc pas encore terminé.

Une nouvelle recrue pour les Verts

