Une nouvelle recrue pour les Verts

TA
L’ogre de la Ligue 2.

Saint-Étienne continue de remplir son caddie. Après un mois à tourner avec l’équipe sans pouvoir être enregistré, Joshua Duffus est enfin un joueur des Verts. L’attaquant anglais de 20 ans, formé à Brighton, était bloqué par la limite de joueurs extracommunautaires atteinte par le club (Ben Old et Mahmoud Jaber) jusqu’à ce qu’il obtienne son passeport jamaïcain, pays de sa mère. Un détail administratif qui met fin à un petit feuilleton et permet au jeune Anglais de s’engager jusqu’en 2029.

Un renfort de plus

Mais le Forez ne s’arrête pas à lui : Saint-Étienne semble vouloir frapper fort, ayant été très actif depuis le début du mercato (Chico Lamba, João Ferrera, Ebenezer Annan, entre autres). Dans ses premières déclarations, Duffus promet de se montrer à la hauteur sur le terrain : « Je rejoins un très grand club, forcément associé à un stade incroyable dans lequel j’ai hâte de débuter. J’ai envie de contribuer à remettre ce club dans l’élite, là où il doit être. Pour cela, j’ai envie d’apporter à l’équipe une agressivité saine sur le terrain et surtout, j’espère être décisif et marquer des buts. »

Prêt à rouler sur la Ligue 2  ?

TA

