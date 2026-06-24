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Décès du jeune footballeur Kenzo Kies, deux jours après s’être noyé dans le Rhône

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Décès du jeune footballeur Kenzo Kies, deux jours après s’être noyé dans le Rhône

Le jeune footballeur Kenzo Kies, 21 ans, est décédé après une noyade survenue lundi en fin d’après-midi dans le Rhône, près du parc de la Feyssine, entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Alors qu’il se baignait avec trois autres jeunes dans une zone dangereuse du fleuve, il a été emporté par les courants. Les pompiers sont intervenus vers 18h sous une forte chaleur, mais le joueur a été retrouvé en arrêt cardiorespiratoire puis transporté à l’hôpital en état de mort cérébrale.

Son ancien club, Saint-Étienne, a annoncé son décès mercredi, saluant « un joueur talentueux et un jeune homme discret ». Guingamp, où il évoluait récemment en équipe réserve, a également exprimé sa profonde tristesse.

Formé notamment à Lyon, puis à Saint-Priest, Saint-Étienne et Guingamp, l’attaquant était considéré comme un espoir du football régional. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.

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