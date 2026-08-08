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Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine avec Dégaine

Dégaine (by So Foot)
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Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine avec Dégaine

Dégaine est le média de So Foot consacré aux maillots, aux équipements, au lifestyle, au « blokecore«  etc. On y parle des nouveautés et de vintage, de toute ce qui constitue un pan entier de la culture foot. Voici une petite sélection de ce qu’on a publié cette semaine.

Le flocage le plus stylé de l’année ?

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Les maillots de Ligue 3 sont-ils les plus beaux de France ?

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Pourquoi Szoboszlai a des tous petits pieds ? On t’explique !

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Pourquoi Naples a déplacé son écusson ? On t’explique aussi !

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Quand les sponsors gâchent vraiment les maillots…

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L’OM va-t-il repasser chez adidas ?

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Tu serais fort à ce genre de jeu ?

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Le club le plus hipster du monde sort ses nouveaux maillots

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Pourquoi les joueurs aiment avoir les cheveux roses ? Et pourquoi pas…

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Si tu aimes ce genre de contenus, si tu t’intéresses aux maillots notamment, n’hésite pas à suivre Dégaine (by So Foot) sur Instagram ou Tiktok !

On a un site aussi, si tu veux jeter un oeil, c’est par ici. 

Pour les anciens, on a également une page Facebook et un compte X.

Maghnes Akliouche, visage de la nouvelle politique de recrutement du PSG

Dégaine (by So Foot)

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