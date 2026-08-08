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Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine avec Dégaine
Dégaine est le média de So Foot consacré aux maillots, aux équipements, au lifestyle, au « blokecore« etc. On y parle des nouveautés et de vintage, de toute ce qui constitue un pan entier de la culture foot. Voici une petite sélection de ce qu’on a publié cette semaine.
Le flocage le plus stylé de l’année ?
Les maillots de Ligue 3 sont-ils les plus beaux de France ?
Pourquoi Szoboszlai a des tous petits pieds ? On t’explique !
Pourquoi Naples a déplacé son écusson ? On t’explique aussi !
Quand les sponsors gâchent vraiment les maillots…
L’OM va-t-il repasser chez adidas ?
Tu serais fort à ce genre de jeu ?
Le club le plus hipster du monde sort ses nouveaux maillots
Pourquoi les joueurs aiment avoir les cheveux roses ? Et pourquoi pas…
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Pour les anciens, on a également une page Facebook et un compte X.Maghnes Akliouche, visage de la nouvelle politique de recrutement du PSG
Dégaine (by So Foot)