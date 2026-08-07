Caen, Thionville et La Roche lancent la Ligue 3 en grande pompe

Le proverbe est très clair : « vous n’aurez jamais une seconde chance pour faire une première bonne impression ». Des mots qui devaient être affichés en gros dans les locaux de Ligue 1+, au moment de lancer son exercice et la première journée de l’histoire de la Ligue 3. Pour la première fois de l’histoire du football français, son troisième échelon se veut professionnel dans son intégralité. Depuis le poste de télévision, quelques doutes subsistent en voyant des sautes d’images qui pourraient faire mal aux épileptiques et une manière de filmer toujours archaïque. Le président de la FFF Philippe Diallo avait garanti des moyens importants pour assurer ce premier jet, autant dire qu’ils mettront du temps à être remarqués. On ne peut pas en dire autant concernant le « Football Video Support », technologie expérimentale consistant à des challenges dignes des entraîneurs de basket. Un simple doigt en l’air du coach peut changer le cours du match, comme celui de Julien François ayant provoqué le rouge d’Adem Tafni en faveur de la sensation Thionville. En superiorité numérique dès la cinquième minute, les Mosellans réussissent leur baptême du feu (3-0).

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Gravé dans la Roche

Autre baptême du feu réussi, celui de la Roche VF, cauchemar des Girondins la saison passée. Malgré un faux départ en encaissant un but sur une erreur de relance en trente secondes, les Vendéens se reprennent, portés par une révélation : Mansour Samb. Prêté par l’AC Horsens (D2 danoise), l’avant-centre sénégalais s’offre un premier triplé pour son premier match en professionnel en France, lui qui jouait encore aux Sables d’Olonne en fin d’année 2025. Appel en profondeur et crochet (1-1, 30e), but de renard (2-1, 47e) ou superbe réalisation en pivot (3-1, 57e), il aura fait la totale. Au point que le but magnifique d’Artur Zakharyan (3-2, 64e) n’aura pas renversé la rencontre.

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3-2, le même score qui a conclu le derby aurhalpin en faveur de Bourg-Péronnas. Menant 2-0, les Bressans se sont faits peur avec l’égalisation de Villefranche sur un penalty de Mathieu Cachbach (2-2, 90e+6). Alors que la messe était dite, un autre penalty sera sifflé au bout du temps réglementaire, transformé par Ikauar Mendes (3-2, 90e+10). De quoi donner le sourire à Nicolas Rabuel pour sa première sur le banc de l’Ain.

Un Caennais déjà dans la légende

Malgré tout son talent, Mansour Samb n’aura pas l’honneur du plus beau triplé de la soirée. Cette distinction reviendra à Fahd El Khoumisti, terreur de cette troisième division. Arrivé dans le Calvados, il était sûr qu’il battrait un jour le record de 87 buts inscrits en National, détenu par Kevin Lefaix. Il ne lui aura fallu qu’une heure sous la bannière de Malherbe. Un triplé détonant, ponctué par un enchaînement contrôle poitrine / finition petit filet (3-0, 60e) qui pointe la domination attendue de tous. Sous la direction du duo composé de Mathieu Bodmer et Gaël Clichy, les Caennais en rajouteront un quatrième (penalty transformé par Mohamed Hafid) à l’addition, au point qu’une petite altercation surviendra avec les joueurs de Valenciennes. Il est clair que prendre une grande partie des 22 buts inscrits durant la soirée ne faisait pas partie de leurs plans.

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Autre grande équipe en berne dans un stade qui n’affichait pas complet : Bastia. Alors que l’on attendait un peu plus de sérénité comparé aux matchs de Ligue 2 entraînant leur relégation, il semblerait que la nomination de Laurent Peyrelade comme entraîneur n’ait pas changé grand chose. Une domination stérile, des attaquants très maladroits, une crise de nerfs menant à un rouge… Et une défaite à l’arrivée au profit du Puy, qui a donné l’occasion à Marvin Emmanuel de marquer son premier but, lui qui a obtenu son premier contrat professionnel à trente ans après être passé par la case Kings League. Comme l’intutition que la professionnalisation devrait donner des occasions en or à ce genre de profils.

Caen 4-0 Valenciennes

Buts : Fahd El Khoumisti (13e, 40e et 60e) et Mohamed Hafid (84e) pour Caen.

Rouen 0-0 Cannes

Aubagne 0-3 Thionville

Buts : Ahamada (CSC, 30e) et Jalil Moustaid (81e et 90e+7) pour Thionville.

Bastia 0-2 Le Puy Foot

Buts : Moussa Faty (45e+3) et Marvin Emmanuel (90e+9) pour Le Puy.

Fleury 0-0 Amiens

Concarneau 0-2 Orléans

Buts : Robin Legendre (51e et 73e) pour Orléans.

La Roche VF 3-2 Versailles

Buts : Mansour Samb (30e, 47e et 57e) pour la Roche VF // Romain Basque (1ère) et Artur Zakharyan (64e) pour Versailles.

Bourg-Péronnas 3-2 Villefranche-Beaujolais

Buts : Tom Gomes (31e), Mounir El Hajjami (62e) et Ikuar Mendes (90e+10) pour Bourg-Péronnas // Dembo Gassama (73e) et Mathieu Cachbach (90e+6).

Paris 13 Atlético 1-0 Quevilly-Rouen

But : Bonota Traoré (35e) pour Paris 13.

Fahd El Khoumisti rentre dans la légende de la Ligue 3