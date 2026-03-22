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La défaite de trop pour Bordeaux ?

MBC
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La défaite de trop pour Bordeaux ?

 La Roche-sur-Yon 1-0 Bordeaux

But : Keita (82e)

Pas de quoi fêter ça avec un délicieux verre de pinard. Dans un match quasi-décisif pour la montée en National diffusé sur Ligue 1+, les Girondins de Bordeaux ont laissé passer leur chance contre La Roche-sur-Yon samedi soir. Alors que le club au scapulaire et les Vendéens étaient à égalité de point en tête du groupe A de National 2 (il n’y a qu’une place pour la montée National), les Bordelais ont eu la mauvaise idée de s’incliner face à des Yonnais pragmatiques.

Sur la pelouse du stade Henri-Desgrange, les hommes de Bruno Irlès jouent près d’une heure en supériorité numérique suite à l’expulsion stupide d’Alexis Araujo (qui n’a rien à voir avec ce bon vieux Ronald du Barça). Malgré ce coup du destin, les Girondins vendangent des occasions et finissent par craquer en fin de match. Suite à un centre cafouillé, Ibrahima Keita se retrouve étrangement seul au point de pénalty et croise sa frappe qui termine sa course au fond des filets du pauvre Jan Hoekstra, pas du tout extra sur le coup (1-0).

3 points de retard + un match en plus = les calculs ne sont pas bons Kevin

Avec cette défaite, les Girondins de Bordeaux se retrouvent à trois points de la première place avec un match de plus que La Roche-sur-Yon, solide leader de ce groupe A de N2 et désormais grand favori pour la montée. S’ils veulent encore rêver de National (youhou), les Bordelais n’ont plus le droit à l’erreur et devront impérativement s’imposer ces prochaines semaines avec des matchs d’anthologie contre Chauray, Locmine et la réserve de Lorient.

Aussi peu excitant que les listes au municipale de ton bled.

Ligue 1+ décroche la diffusion du match de l’année

MBC

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