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Ligue 1+ décroche la diffusion du match de l'année

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Ligue 1+ décroche la diffusion du match de l'année

En access prime time. Ce samedi, les Girondins de Bordeaux se déplacent chez le leader, La Roche-sur-Yon, pour la 22e journée de National 2. Un choc que les abonnés de Ligue 1+ vont pouvoir suivre puisque la plateforme a annoncé couvrir exclusivement la rencontre à partir de 17h45.

Les Girondins en Ligue 1(+)

Pour rappel, depuis décembre 2025, Ligue 1+ a posé ses caméras aux Matmut Atlantique et diffuse tous les matchs à domicile des Girondins. Sauf que le match le plus attendu de la saison se joue à l’extérieur, ce qui demande une nouvelle organisation et surtout de déployer les grands moyens. Un accord financier a finalement été trouvé entre le club de Vendée et Ligue 1+.

Une bonne nouvelle tout de même pour le football français puisque la rencontre peut déjà décider de l’issue de la saison. Bordeaux et La Roche sont à égalité et comptent sept points d’avance sur le troisième.

Le nombre d’abonnés va enfin exploser.

La colère d’un groupe de supporters des Girondins de Bordeaux

AR

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