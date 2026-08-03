L’Algérie devrait se séparer de son coach

Prolongé jusqu’en 2028, parti en 2026. Selon La Gazette du Fennec, Vladimir Petković devrait quitter son poste de sélectionneur de l’Algérie, quelques semaines après l’élimination des Verts en seizièmes de finale de la Coupe du monde face à son ancienne équipe, la Suisse (0-2).

Le technicien de 62 ans et la Fédération algérienne auraient trouvé un accord pour une résiliation à l’amiable. Le Suisse et ses adjoints devraient percevoir trois mois d’indemnités.

Trente-neuf matchs plus tard

Arrivé en février 2024 pour succéder à Djamel Belmadi, Petković quitterait les Fennecs avec un bilan de 24 victoires, neuf matchs nuls et six défaites. Il aura notamment conduit l’Algérie jusqu’aux quarts de finale de la CAN 2025 et permis aux champions d’Afrique 2019 de retrouver le Mondial après douze ans d’absence. Pas suffisant pour résister à une élimination sans saveur contre la Suisse.

La FAF travaillerait déjà sur sa succession et souhaiterait confier les Verts à un entraîneur issu de l’école espagnole, dont les principes de jeu seraient jugés plus adaptés aux qualités des joueurs algériens.

École qui a aussi eu des résultats chez le voisin marocain…

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