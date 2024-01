Djamel Belmadi officiellement démis de ses fonctions avec l’Algérie

Le Fennec de Troie parti, l’Algérie de retour ?

Comme annoncé par de nombreux média algériens et relayé sur notre site ce mardi, la relation entre Djamel Belmadi et son président Walid Sadi s’était fortement dégradée. Ce dernier avait annoncé la démission du sélectionneur, sans pour autant que celui-ci ne soit d’accord. La situation s’est depuis décantée et le sélectionneur des Fennecs est officiellement démis de ses fonctions.

Dans un communiqué publié sur son site, la FAF explique « enregistrer avec regret et déception le parcours de l’équipe nationale. » Après cette humiliation, Sadi a interpellé Belmadi à Bouaké, en Côte d’Ivoire, pour « faire le point sur les circonstances de cet échec », une discussion pendant laquelle « un accord mutuel de résiliation à l’amiable a été convenu. » Mais selon la FAF, cet accord n’a pas été respecté par le natif de Champigny-sur-Marne : « Le sélectionneur qui, dans un premier temps, avait marqué son accord sur cette option, n’y a plus donné suite » et a disparu territoire sans donner de nouvelle.

Voulant agir rapidement et préparer les prochaines échéances qui arrivent en juin (contre la Guinée et l’Ouganda), l’instance algérienne s’est vu « contrainte de tourner définitivement la page. » Djamel Belmadi n’a désormais plus de poste en sélection, mais a le droit de porter plainte auprès du TAS car son contrat a été résilié sans son accord préalable.

Pas sûr que ce genre de feuilleton aide la sélection à rapidement se reconstruire.

