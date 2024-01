Algérie : Djamel Belmadi n’a toujours pas démissionné

Le Vert est dans le fruit.

Éliminée dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, pour la seconde édition consécutive, la sélection algérienne cherche à rapidement tourner la page. Et parmi les axes de ce renouveau, vient le changement de sélectionneur. En effet, la démission de Djamel Belmadi devait être actée au soir du 23 janvier dernier, date de la défaite des Verts face à la Mauritanie (1-0). Problème : le principal concerné a décidé de faire traîner les choses et n’a toujours pas quitté son poste.

Comme l’annonce une majeur partie des médias algériens, Belmadi serait entré en conflit avec Walid Sadi, le président de la fédération algérienne (FAF). En cause, le communiqué publié par Sadi pour entériner la démission de son sélectionneur, alors que ce dernier souhaitait faire une annonce publique. Vexé, Belmadi a donc refusé de signer sa lettre de démission et réclame aujourd’hui à la FAF l’ensemble de ses indemnités de licenciement, estimées à 3 millions d’euros. L’affaire pourrait ainsi se régler devant les tribunaux de la FIFA, même si un accord entre les deux parties devrait visiblement être trouvé afin de calmer tout le monde, et permettre à la fédération de plancher sur ses projets de reconquête.

Mais en Algérie, il ne faut Djamel dire jamais.

