Gianluigi Buffon pas convaincu par la nomination de Roberto Mancini

Encore un avec lequel il ne partira pas en vacances. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce dimanche, Gianluigi Buffon révèle que l’ancien duo Maldini-Leonardo, chargé de remettre le football italien à flots, lui a proposé un poste « en coordination entre la Serie A et les moins de 17 ans » au sein de la fédération (FIGC). Réponse de l’intéressé : « Leur enthousiasme m’a fait hésiter, mais je suis resté ferme : depuis 1991, je ne me suis jamais accordé plus de vingt jours de congé. Il était temps de me consacrer à ceux qui se sont consacrés à moi : ma femme, mes enfants, mes parents. »

Pep Guardiola, une occasion manquée

Ancien manager général de la Nazionale, Buffon estime que la sélection aurait grandement bénéficié d’un « oui » de Pep Guardiola, qui a poliment décliné l’offre : « Son nom à lui seul aurait donné un coup de fouet et nous en aurions eu besoin. Mais même avec lui, les résultats n’auraient pas été garantis. »

Pessimiste, l’ancien portier de la Juventus n’est pas franchement convaincu par celui qui a finalement été nommé – presque – par défaut à la tête d’une sélection dont il a défendu 176 fois les bois : Roberto Mancini. « J’entends trop souvent dire que c’est la bonne personne, sans aucune raison valable. Certes, mais ce sont des choix instinctifs, pas mûrement réfléchis. Le projet prime, la personne idéale vient ensuite », analyse celui pour qui cite « [Antonio] Conte » comme son premier choix à titre personnel.

Un tel enthousiasme, vraiment, bon courage pour sortir de la sinistrose.

Spalletti compare l’Italie à un vieux téléphone