Le gardien du Deportivo La Corogne passeur décisif malgré lui

Quand on vous dit d’éviter les relances dans l’axe… Après avoir brillé en inscrivant le seul but du match face à Lugo, Pierre-Emerick Aubameyang est resté muet avec La Corogne ce samedi contre Sankt-Pauli. En lieu et place de l’ex-Marseillais, c’est le portier Leo Roman qui s’est illustré avec le récent promu en Liga. Mais pas de la meilleure des façons.

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Peu après le premier quart d’heure de jeu, le gardien galicien s’apprête à dégager un ballon tout ce qu’il y a de plus anodin… sauf qu’il tire en plein dans la tronche de l’attaquant japonais Taichi Hara, posté à l’entrée de la surface. L’ancien de Saint-Trond, qui débute son deuxième exercice à Hambourg, a ouvert son compteur de buts cette saison en marquant bien malgré lui.

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Finalement, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (2-2). Mais la prochaine fois, Roman pourra envisager des relances moins risquées… ou simplement regarder devant lui.

La raison mignonne derrière le retour d'Aubameyang en Liga