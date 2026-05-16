Wolfsburg arrache sa place en barrages de Bundesliga, Sankt Pauli relégué, Stuttgart verra la Ligue des champions

En attendant les résultats de l’Eurovision qui tomberont en fin de soirée, l’Allemagne a pris un peu d’avance en commençant à regarder vers le bas du tableau de Bundesliga au cours ce samedi après-midi.

Déjà sacré champion, le Bayern a terminé sa saison par une last dance à domicile maîtrisée face à Cologne (5-1). Derrière lui, Dortmund s’est imposé sans briller (comme d’hab) sur la pelouse du Werder Brême (0-2). Restait le combat pour le dernier ticket pour la C1 puisque malgré sa lourde défaite (4-1) sur la pelouse du SC Fribourg qui prépare sacrément bien sa finale de Ligue Europa, le RB Leipzig complète le podium de cet exercice 2025-2026.

Deux prétendants, un seul ticket

Dans ce duel à distance entre Stuttgart et Hoffenheim, ce sont les les Souabes qui sortent vainqueurs malgré un match nul bêtement concédé sur la pelouse de Francfort (2-2) après avoir mené 0-2. L’Eintracht manque au passage de valider son ticket direct pour la C4 en terminant à quatre points derrière Fribourg, septième. Ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que le SCF s’impose face à Aston Villa, sans quoi la saison prochaine se jouera exclusivement sur la scène nationale. Et plus que probablement sans Albert Riera.

Dans le même temps, Hoffenheim qui a longtemps fait figure de surprise du haut de tableau cette saison, a fini par s’effondrer. Lourdement défaits par le Borussia Mönchengladbach (4-0), l’écurie de Dietmar Hopp devra se consoler avec la C3, comme le Bayer Leverkusen après son match nul (1-1) face à Hambourg.

Les Loups mordent à nouveau

Hélas pour le HSV, plus de derby local la saison prochaine. La lutte pour le maintien qui opposait le rival Sankt Pauli à Wolfsburg et Heidenheim (tous trois à 26 points au coup d’envoi) a tourné en faveur des Loups du VfL. Sur la pelouse du Millerntor, Christian Eriksen a été passeur, buteur et s’est même permis de louper un penalty, sans que ça ne change le score final (1-3), synonyme de relégation directe pour le FCSP.

Après s’être fait très peur ces derniers mois, Wolfsburg arrache finalement sa place en barrages sur le fil. Son adversaire sera connu ce dimanche au terme d’un multiplex qui promet d’être tout aussi haletant puisque Hanovre, Paderborn et le petit poucet d’Elversberg sont au coude-à-coude (59 points chacun) pour tenter de rejoindre Schalke 04 directement dans l’élite sans passer par une double-confrontation face à des Loups qui ont les crocs.

Heidenheim bon dernier

Au chapitre des déceptions, la fin du roman entre la Buli et Heidenheim, sèchement battu par Mayence (0-2) et qui redescend avec la lanterne rouge dans la noirceur de l’antichambre au terme d’une belle histoire de trois ans, dont la suite s’écrira sans doute sans son Guy Roux maison, Frank Schmidt, aux commandes depuis deux décennies.

Le prochain entraîneur à marquer l’histoire du championnat allemand sera peut-être une entraîneuse. Marie-Louise Eta a en effet conclu la saison de l’Union Berlin par un succès de prestige face à Augsbourg (4-0) à l’Alte Försterei. Déjà titulaire d’un contrat pour coacher les féminines la saison prochaine, elle pourrait bien se voir proposer de finalement rester chez les mecs. Affaire à suivre.

Le Bayern punit Wolfsburg qui jouera sa survie face à Sankt Pauli