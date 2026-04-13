Marie-Louise Eta, suivez la guide

Première femme de l’histoire de la Bundesliga et des cinq grands championnats à prendre les rênes d’une équipe professionnelle masculine de première division, Marie-Louise Eta a bâti sa carrière sur une injustice : la fin prématurée de sa carrière de joueuse. Huit ans plus tard, celle qui ne pouvait pas envisager sa vie sans le football a marqué l’histoire de son sport en devenant l’entraîneuse principale de l’Union Berlin.

Son nom est sur toutes les lèvres depuis ce dimanche et l’annonce de sa nomination comme entraîneuse principale par l’Union Berlin à la place de Steffen Baumgart. À 34 ans, Marie-Louise Eta est donc devenue la première femme à diriger une équipe masculine de l’élite des cinq grands championnats. Une double mission s’ouvre donc à elle : garder l’Union en Bundesliga et ouvrir la voie aux femmes dans les staffs masculins.

« Je ne peux pas imaginer ma vie sans football »

Le nom d’Eta est loin d’être inconnu pour les amateurs de football allemand. C’est d’abord en tant que joueuse que la native de Dresden a fait irruption dans le monde du ballon rond. Formée au Turbine Potsdam, celle qui s’appelait encore Marie-Louise Bagehorn a même remporté la Ligue des champions avec son club formateur au grand dam de l’Olympique lyonnais en 2010 (0-0, 6-7 T.A.B.). Un succès relatif puisqu’Eta, alors âgée de 18 ans, n’était pas entrée en jeu. Après une carrière de joueuse entièrement réalisée outre-Rhin entre Potsdam, Hambourg ou encore le Werder Brême, Eta raccroche les crampons à l’été 2018 alors qu’elle n’a que 26 ans, usée par les blessures.

+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++ Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der… pic.twitter.com/5w84jM4kyu — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 11, 2026

Comme une évidence, c’est vers les bancs de touche qu’elle va orienter sa retraite. Un besoin irrépressible de continuer de vivre avec le football comme elle l’expliquait dans une interview à Kicker en 2023 : « J’avais l’habitude de dire que je jouerais au football jusqu’à ce que je ne puisse plus marcher, mais le moment était parfait, même si c’était une décision extrêmement difficile. Je ne peux pas imaginer ma vie sans le football. Au fil du temps, je me suis passionnée de plus en plus pour l’entraînement, et l’idée de franchir une nouvelle étape dans ce domaine s’est imposée. » Aussitôt dit aussitôt fait, l’histoire se met en marche pour Eta qui commence alors à gravir les marches des différents diplômes, jusqu’à l’obtention de sa licence d’entraîneur de football, Fußball-Lehrer Lizenz en VO, délivrée par l’Académie Hennes-Weisweiler en mars 2022.

L’adjointe qui attendait son heure

La carrière de coach de l’ancienne gloire de la Frauenbundesliga débute dès 2018 avec les U13 du Werder Brême, un « rêve devenu réalité », selon la principale intéressée. Après des expériences comme adjointe auprès des équipes allemandes féminines U19 et U17, elle intègre le centre de formation de l’Union Berlin en juillet 2023 comme adjointe de Marco Grote au sein du staff de l’équipe U19. Son ascension est fulgurante puisque dès novembre 2023, après le limogeage d’Urs Fischer et la nomination de Grote comme entraîneur principal, elle devient la première femme à intégrer le staff technique d’une équipe masculine de Bundesliga comme entraîneuse adjointe.

Une fille ou un gars, c’est pareil à partir du moment où tu as des compétences. Et elle, elle les a. Lucas Tousart

Même consécration mais cette fois en Ligue des champions le 29 novembre 2023, lorsque l’Union Berlin a affronté Braga (1-1). Conservée dans le staff de l’équipe première par Nenad Bjelica, Eta a même remplacé le technicien croate lors de sa suspension pour la rencontre face à Darmstadt en janvier 2024 avec les deux autres adjoints (1-0). « Avant et après la rencontre, c’est elle qui a participé aux conférences de presse », a rappelé Bjelica auprès de L’Équipe. Deux ans et trois mois après ce court intérim et après un retour avec les U19 du club pour cette saison 2025-2026 et comme adjointe de l’équipe féminine en 2024-2025, Eta devient seule entraîneuse de l’Union Berlin.

L’annonce a provoqué la joie de l’ancienne joueuse du Werder, comme elle l’a exprimé sur le site de l’Union Berlin : « Je me réjouis que le club me confie cette mission exigeante. L’une des forces de l’Union a toujours été notre capacité à nous serrer les coudes dans ces moments difficiles. Et bien sûr, je suis convaincue que nous allons remporter les points décisifs avec l’équipe pour le maintien. » Une décision saluée au sein de l’Eisern Union.

L’ancien Berlinois Lucas Tousart a également salué cette décision dans une interview accordée à L’Équipe : « À l’époque, on sentait déjà que le président (Dirk Zingler) avait dans l’idée qu’elle puisse être potentiellement numéro un. Elle avait déjà fait des passages dans le staff en tant qu’adjointe. A priori, elle vient là pour assurer l’intérim sur les dernières journées. Mais si elle a des résultats… […] Une fille ou un gars, c’est pareil à partir du moment où tu as des compétences. Et elle, elle les a. » Si Eta parvient à maintenir l’Union Berlin, actuellement 11e de Bundesliga et à sept points de Sankt Pauli, barragiste, la technicienne allemande pourrait avoir l’embarras du choix entre rester à la tête de l’équipe masculine ou rejoindre l’équipe féminine, qui a d’ores et déjà assuré son maintien dans l’élite du football allemand, comme entraîneuse principale.

Marie-Louise Eta marque l’histoire de la Bundesliga