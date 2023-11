Braga bute sur l'Union Berlin mais conserve un infime espoir

Braga 1-1 Union Berlin

Buts : Djaló (51e) pour Braga // Gosens (42e) pour l’Union

Un moindre mal.

Longtemps dominateur, Braga a dû concéder le point du match nul ce mercredi soir sur sa pelouse face à l’Union Berlin (1-1), mais peut encore croire à la qualification. Les Portugais réalisent une belle première demi-heure, manifestement boostés à l’idée de s’offrir une finale décisive pour un passage en huitièmes, à Naples, au dernier match de poules. Une envie qui prend rapidement du plomb dans l’aile lorsque les locaux perdent prématurément Sikou Niakaté, coupable d’une vilaine semelle sur Kevin Behrens, que Clément Turpin n’hésite pas à sanctionner d’un carton rouge (30e). De quoi revigorer l’Union qui, quelques minutes après une grotesque simulation signée Lucas Tousart, prend les devants grâce à une frappe puissante de Robin Gosens (0-1, 42e).

Bizarrement, après la pause, les Allemands s’éteignent totalement et laissent leurs adversaires, en infériorité numérique donc, dicter le rythme de la partie. Les occasions s’accumulent, et Álvaro Djaló ne laisse pas passer la sienne : lancé à pleine vitesse, il fusille Frederik Ronnow, qui ne peut que dévier le cuir (1-1, 51e). L’espoir renaît à Braga, mais les gars d’Artur Jorge continuent de gaspiller d’énormes situations, à l’image de Ricardo Horta, qui envoie un pétard du droit passant juste à côté de la cage adverse (60e). La fin de partie est totalement décantée, avec de larges espaces dans tous les sens, des organismes atteints, d’importantes approximations techniques, mais pas de but vainqueur. Braga peut toujours espérer une qualification pour les huitièmes en cas de victoire par au moins deux buts d’écart à Naples, dans deux semaines.

Pendant ce temps-là, l’Union n’a plus goûté à la moindre victoire depuis plus de trois mois.

Braga (4-4-2) : Matheus – Gomez (Mendes, 81e), Fonte, Niakaté, Borja – Carvalho (Saatci, 36e), Moutinho, Zalazar (Horta, 81e), Djaló (Fernandes, 81e) – Horta, Banza (Ruiz, 68e). Entraîneur : Artur Jorge.

Union Berlin (3-5-2) : Ronnow – Knoche, Leite, Roussillon – Juranovic, Tousart (Haberer, 62e), Khedira (Aaronson, 78e), Laïdouni (Kral, 78e), Gosens – Volland, Behrens (Fofana, 62e). Entraîneur : Nenad Bjelica.

