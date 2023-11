Pronostic Braga Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Braga prend la 3e place face à l’Union Berlin

Dans cette poule C, le Real Madrid a déjà validé sa place pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. De son côté, le Napoli est en ballotage favorable mais reste sous la menace de Braga. Le club portugais a un double objectif ce mercredi, s’assurer la 3e place et s’offrir peut-être un match décisif à Naples lors de la dernière journée pour une place en 8e de finale. Depuis le début de la compétition, la formation portugaise a été battue 3 fois par le Real et le Napoli mais avait arraché un précieux succès à l’aller contre l’Union à Berlin (2-3). En effet, menés de 2 buts, les joueurs portugais avaient comblé leur retard pour s’imposer dans les dernières secondes de la rencontre. Grâce à cette victoire, Braga est toujours dans le coup pour poursuivre son aventure européenne. En championnat, la bande à Fonte se retrouve en 4e position avec seulement 2 points de retard sur Porto, 3e. Le week-end dernier, Braga s’est tranquillement imposé contre Portimonense en Coupe du Portugal (1-4), et reste sur 3 victoires consécutives sur la scène nationale. Dans cette équipe, on retrouve des joueurs expérimentés comme José Fonte ou Joao Moutinho qui encadrent les Ruiz, Ricardo Horta, Bruma ou Djalo. L’ancien Lensois Banza a inscrit 10 buts en 11 matchs de championnat et cherchera à ouvrir son compteur en C1 dans la défense souvent poreuse de l’Union.

En face, l’Union Berlin connaissait des résultats intéressants lors des dernières saisons. En effet, la formation berlinoise s’est tout d’abord qualifiée pour la 1re fois de son histoire pour l’Europa League où elle s’est hissée en 8e de finale. Ensuite, l’an passé, l’Union a terminé dans le Top 4 de la Bundesliga et se retrouve désormais en Ligue des Champions. Bien rentré dans sa saison, le club berlinois a connu une longue traversée en enregistrant 12 revers de rang. Finalement, les Berlinois ont stoppé cette incroyable série en obtenant le nul à Naples (1-1) lors de la dernière journée. Battu de nouveau par le Bayer Leverkusen en championnat, l’Union vient de prendre le point du nul contre Augsbourg (1-1). Dernier de son groupe, le club berlinois conserve une chance de qualification pour l’EL mais doit pour cela s’imposer contre Braga ce mercredi. Devant son public, le club portugais devrait profiter de la fébrilité de l’Union Berlin pour accrocher une victoire. Malgré son changement de coach, le club allemand ne semble pas guéri.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Braga fait plier l'Union Berlin dans le temps additionnel