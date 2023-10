Braga fait plier l’Union Berlin dans le temps additionnel

Union Berlin 2-3 Braga

Buts : Becker (30e et 37e) pour l’Union // Niakaté (41e), Bruma (51e) et Castro (90e+4) pour le SCB

Délocalisée à l’Olympiastadion en raison de la non-conformité du Stadion An der Alten Försterei, l’opposition entre l’Union Berlin et Braga a tourné à l’avantage des visiteurs (2-3), relancés dans la course aux huitièmes de finale du groupe C.

Les Berlinois ont pourtant marqué l’histoire en inscrivant, coup sur coup, leurs deux premiers buts en Ligue des champions. Et le doublé est venu des pieds de Sheraldo Becker, d’abord parti en contre côté droit afin de placer le ballon entre les jambes de Matheus (1-0, 30e), puis côté droit, pour cette fois enrouler en lucarne à l’entrée de la surface (2-0, 37e). Le réveil bragançais est finalement signé Sikou Niakaté, monté sur corner et à l’affût d’une frappe rasante de Ricardo Horta, repoussée dans ses pieds par Fredrik Rønnow (2-1, 41e).

Lancé, le SCB est parvenu à mettre la pression au retour des vestiaires. Dans son style caractéristique, Bruma a en effet envoyé un missile imparable dans la lunette de Rønnow (2-2, 51e). Une égalisation salvatrice, puisque Kevin Volland, idéalement servi par Becker d’un centre précis, a envoyé sa volée dans la niche de Matheus (70e). La balle de l’avantage est manquée à Berlin, pas à Braga, où l’entrant André Castro a offert ce succès tant espéré sur une frappe légèrement écrasée (2-3, 90e+4).

L’Union n’a pas fait la force.

Union Berlin (5-3-2) : Rønnow – Gosens (Roussillon, 86e), Leite, Bonucci, Doekhi, Juranović – Haberer (Aaronson, 81e), Král, Tousart (Laïdouni, 63e) – Behrens (Volland, 63e), Becker. Entraîneur : Urs Fischer.

Braga (4-2-3-1) : Matheus – Mendes (Castro, 86e), Saatçı, Niakaté, Borja (Marín, 74e) – Zalazar (Moutinho, 73e), Al-Musrati – Djaló (Abel Ruiz, 83e), Horta (Carvalho, 83e), Bruma – Banza. Entraîneur : Arthur Jorge.

