Le Napoli efface Braga et sera au rendez-vous des huitièmes

SSC Napoli 2-0 Braga

Buts : Saatći (CSC, 9e) et Osimhen (33e) pour les Partenopei

Naples, ça vous gagne.

Sur une série de trois défaites consécutives, le Napoli a retrouvé le goût de la victoire devant ses tifosi (2-0). Un succès qui s’est dessiné en première période pour les hommes de Mazzarri qui valident leur ticket pour les huitièmes de finale, au détriment de son adversaire du soir. Lot de consolation pour Braga : avec la défaite de l’Union Berlin face au Real, les Bracariens confortent leur troisième place du groupe, synonyme de Ligue Europa.

Dans l’obligation de gagner avec au moins deux buts d’écart pour espérer une qualification, Braga se rue à l’attaque dès l’entame et se procure la première occasion du match par Bruma qui manque de peu le cadre (3e). Bousculé, le Napoli met quelques minutes à entrer dans son match, mais parvient à trouver la faille de manière chançarde. Servi par Di Lorenzo sur une touche, Politano déborde et lâche un centre dévié par Saatći, qui voit le ballon toucher la barre, puis franchir la ligne (1-0, 9e). Malgré ce but concédé, les Arcebispos ne s’avouent pas vaincus et se montrent dangereux, à l’image de ce missile signé Horta aux 30 mètres qui contraint Meret à réaliser une parade héroïque (26e). Un manque de réussite côté Braga, tout le contraire des Partenopei. Peu après la demi-heure de jeu, ces derniers parviennent à faire le break par l’intermédiaire d’Osimhen – fraîchement nommé Ballon d’or africain – qui conclut un fantastique travail dans le couloir gauche de Natan (2-0, 33e).

Face à un adversaire abattu, le Napoli compte bien enfoncer définitivement le clou, en témoignent les frappes de Politano (47e), Zambo Anguissa (65e) et Kvaratskhelia (74e), toutes les trois repoussées par Matheus. Braga tente de sauver l’honneur, mais manque de réussite, comme sur cette tentative de Horta qui ne trouve pas mieux que le montant de Meret (79e). Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.

SSC Napoli (4-3-3) : Meret – Natan, Jesus (Østigard, 72e), Rrahmani, Di Lorenzo – Zieliński (Cajuste, 61e), Lobotka (Gaetano, 69e), Anguissa – Kvaratskhelia, Osimhen (Raspadori, 69e), Politano (Elmas, 60e). Entraîneur : Walter Mazzarri.

Braga (4-2-3-1) : Matheus – Borja, Fonte, Saatći, Victor Gómez (Mendes, 81e) – Zalazar (Musrati, 68e), Moutinho (Horta, 81e) – Bruma, Pizzi (Ruiz, 46e), Horta (Rony Lopes, 88e) – Banza. Entraîneur : Arthur Jorge.

Naples piège Braga