Pronostic Braga Napoli : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Napoli se reprend à Braga

En terminant 3e du championnat portugais devant le Sporting, Braga s’est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Une belle performance pour une équipe habituée à la 4e place dans son pays, derrière le Benfica, Porto, et le Sporting. Pour son entrée en lice sur la scène européenne, la formation portugaise a dominé TSC (7-1 en cumulé) avant de prendre le meilleur sur le Panathinaïkos (3-1). Finaliste de la dernière Coupe du Portugal, Braga a déjà perdu à deux reprises cette saison, contre Famalicao (1-2) et le SC Farense (3-1) en championnat. Suite à ces résultats, l’équipe d’Artur Jorge se retrouve en 8e position avec déjà 7 points de retard sur le leader, Boavista. Dans cette équipe, on retrouve des éléments de qualité comme les expérimentés Fonte ou Moutinho. Ces derniers seront entourés par les Horta (les 2 frères), Bruma (ex-PSV notamment), Banza (ex-Lens) ou l’intéressant Espagnol Ruiz.

En face, le Napoli a réalisé une superbe saison en remportant le Scudetto. Suite à ce titre, Spalletti a préféré reprendre les rênes de la Squadra Azzurra. Pour lui succéder, le président De Laurentis a misé à la surprise générale sur Rudi Garcia. Le Français a su conserver les Osimhen ou Kvaratshkelia, mais a vu Kim Min-jae partir au Bayern, fragilisant quelques peu l’équilibre défensif de l’équipe. Pour lancer sa saison de Serie A, les Partenopei se sont imposés sur la pelouse du promu Frosinone (1-3) avant de confirmer face à Sassuolo (2-0). Ensuite, les Napolitains ont montré quelques signes de fébrilité en s’inclinant à domicile face à la Lazio de Sarri (1-2). Le week-end dernier, le Napoli s’est retrouvé mené de 2 buts contre le Genoa. Finalement, les Napolitains ont réussi à revenir dans le dernier quart d’heure grâce à Raspadori et Politano. Suite à ces derniers résultats, Garcia se retrouve sous pression car les Tifosi regrettent le manque d’ambition du coach français, et les médias critiquent son sens tactique. Néanmoins, très beau 1/4 de finaliste la saison passée, le club italien part favori de cette opposition sur Braga, équipe inexpérimentée et qui a déjà perdu 2 fois cette saison. Déjà bien lancé dans sa saison (3 buts en 4 matchs), Osimhen est attendu.

Naples ramène un point inespéré de Gênes