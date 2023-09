Naples piège Braga

Braga 1-2 Naples

Buts : Bruma (84e) pour le SCB // Di Lorenzo (45e+1) et Niakate (88e, CSC) pour les Partenopei

En déplacement à l’Estádio Municipal de Braga ce mercredi soir, Naples a obtenu un succès dans la douleur (1-2), pour bien entamer sa campagne européenne.

Sous la pluie bracarienne, les Partenopei ont été les premiers à s’illustrer, en trente secondes. D’une tête, Victor Osimhen a en effet obligé Matheus à une belle horizontale (10e), avant Giovanni Di Lorenzo n’en fasse de même (11e), alors que le gardien se remettait à peine d’une douleur à la hanche, fracassée contre le poteau sur l’action précédente. De leur côté, les hôtes sont parvenus à réagir par à-coups, mais les plus belles situations ont bien été pour le Napoli, à l’image d’Osimhen et son enroulé déclenché sur la barre (26e). C’est finalement Di Lorenzo qui a su trouver la faille, au sortir d’un duel aérien cafouillé dans la surface et d’un ballon catapulté dans le but par une belle volée du gauche (0-1, 45e+1).

En gestion après la pause, les hommes de Rudi Garcia auront vu Khvicha Kvaratskhelia tenter une reprise légèrement trop enlevée à l’entrée de la surface (56e). Idem pour Piotr Zieliński, servi par Di Lorenzo, mais dont le plat du pied au point de penalty a fui le cadre (77e). Mais à force de rater, Braga s’est réveillé. Le centre de Rodrigo Zalazar a atterri sur le crâne de Bruma, dont la déviation n’a laissé aucune chance à Alex Meret (1-1, 84e). Une joie de courte durée malheureusement, puisque dans la foulée, Sikou Niakate a remis les adversaires devant – malgré lui – en déviant du tibia, le ballon envoyé par Zieliński (1-2, 88e). Le poteau de Pizzi dans les ultimes secondes (90e+6) ne changera rien à la malchance portugaise.

Braga (4-2-3-1) : Matheus – Gómez, José Fonte, Niakatè, Borja (Marín, 85e) – Fábio Carvalho (Zalazar, 67e), Al-Musrati – Ricardo Djaló (Banza, 77e), Ricardo Horta, Bruma – Abel Ruiz (Pizzi, 86e). Entraîneur : Artur Jorge.

Naples (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani (Østigård, 13e), Juan Jesus, Mathías Olivera – Anguissa, Lobotka, Zieliński (Natan, 90e) – Politano (Raspadori, 67e), Osimhen (Simeone, 90e), Kvaratskhelia (Elmas, 66e). Entraîneur : Rudi Garcia.

Pronostic Braga Napoli : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions