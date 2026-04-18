Sans jouer, le Bayern Munich fait un grand pas vers le titre de champion d'Allemagne

Une histoire de scores étriqués. Dans cet après-midi de foot allemand, le Bayern Munich a fait un grand pas vers un 35e titre de champion d’Allemagne. La raison : le dauphin Dortmund a chuté dans les derniers instants sur la pelouse d’Hoffenheim. Deux pénos d’Andrej Kramarić plus tard (2-1), le BvB compte 12 points de retard sur le leader munichois, qui n’aura besoin que d’un match nul ce dimanche à domicile contre Stuttgart pour faire péter le champagne.

Première ratée pour Marie-Louise Eta avec l’Union Berlin

Dortmund n’est pas le seul gros à avoir chuté ce samedi après-midi. Le Bayer Leverkusen s’est également incliné, à domicile, contre Augsburg (1-2). Une très mauvaise opération pour le Bayer qui laisse filer de précieux points dans la course à l’Europe et se retrouve seulement sixième, à la place qualificative pour la Ligue Conférence.

Autre événement en Allemagne, la première de Marie-Louise Eta (première femme à entraîner une équipe de Bundesliga) avec l’Union Berlin, gâchée par Wolfsburg qui l’a emporté à l’An der Alten Försterei d’une courte tête (1-2). Avec notamment un délice d’extérieur du pied de Patrick Wimmer pour ouvrir le score.

Une défaite qui n’enlève rien à ce qui est un moment d’histoire dans le championnat allemand.

Hoffenheim 2-1 Dortmund

Buts : Kramarić (41e SP et 90e+8 SP) pour Hoffe // Guirassy (87e) pour le BvB

Bayer Leverkusen 1-2 Augsburg

Buts : Schick (12e) pour le Bayer // Rieder (15e et 90e+7 SP) pour le FCA

Union Berlin 1-2 Wolfsburg

Buts : Burke (85e) pour l’Union // Wimmer (11e) et Pejcinovic (46e) pour les Loups

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