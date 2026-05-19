L'UEFA ne devrait pas suivre la FIFA sur les nouvelles directives arbitrales

Les messes basses continueront sur les pelouses européennes. Selon le Guardian, l’UEFA ne suivra pas les directives prises par la FIFA et confirmées par l’IFAB en avril dernier, qui faisaient suite à deux controverses de l’année 2026. Ces deux nouvelles règles concernent une situation de potentiel carton rouge, si un joueur quitte le terrain pour contester une décision arbitrale, ou s’il couvre sa bouche pour s’adresser à un adversaire. Deux situations qui font écho à la finale de la CAN et à l’affaire Prestianni.

La Coupe du monde comme crash-test

Si l’instance européenne n’a prévu aucune modification à son règlement d’ici son approbation la semaine prochaine à Leipzig, des sources au sein de l’UEFA ont indiqué que sa commission des arbitres surveillerait l’impact de ces nouvelles règles lors du prochain Mondial. En cas de résultats probants cet été, l’organisation pourrait revoir sa copie et se mettre à la page pour la saison suivante.

Malgré l’incident causé par Gianluca Prestianni dans la plus grande de ses compétitions, l’UEFA manque une nouvelle fois de courage. Mais contrairement à l’Argentin, elle ne s’en cache pas.

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