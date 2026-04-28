L’IFAB prend une décision qui pourrait déterminer le gagnant de la CAN

Et si ça pesait dans la balance ? Ce mardi, l’IFAB a approuvé deux nouvelles règles en lien avec deux grosses actualités du monde du football en 2026. L’une d’entre elles, qui stipule qu’un arbitre « peut sanctionner d’un carton rouge tout joueur qui quitte le terrain en protestation à une décision arbitrale », fait directement allusion à la finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal, dont le titre attend toujours d’être définitivement attribué par le Tribunal arbitral du sport.

Les joueurs sénégalais, qui avaient quitté le terrain après l’attribution du penalty alors raté de Brahim Díaz avant de revenir et de l’emporter sur le terrain, s’étaient vus retirer leur titre par la CAF un bon mois plus tard. Cette nouvelle règle, qui concerne également les staffs, peut faire office d’indice quant à la décision finale du TAS, qui pencherait alors vers le maintien du forfait sénégalais et du titre pour le Maroc.

Une règle en écho à l’épisode Prestianni

L’IFAB a également officialisé une règle qui fait directement allusion à l’épisode Gianluca Prestianni (récemment suspendu par l’UEFA), auteur de propos discriminatoires envers Vinícius Junior, lors d’un Benfica-Real Madrid en février dernier. « Tout joueur se couvrant la bouche lors d’une confrontation avec un adversaire peut être sanctionné d’un carton rouge », ajoute l’instance qui régit les règles du foot. Une avancée considérable dans la lutte contre les propos racistes et discriminatoires sur les terrains.

Ces deux mesures entreront en vigueur lors de la Coupe du monde 2026.

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