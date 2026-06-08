Les Bleus avec une compo très offensive, Saliba de retour en défense

DD en mode ultra-offensif. Défaite jeudi dernier à Nantes face à la Côte d’Ivoire, l’équipe de France dispute ce lundi son second et dernier match amical avant son entrée en lice dans la Coupe du monde face au Sénégal, le 16 juin prochain. Pour l’occasion, Didier Deschamps, qui dirige ce lundi soir son dernier match à la tête des Bleus sur le sol français, a choisi de miser sur l’attaque.

📋 𝐋𝐞 𝟏𝟏 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚̀ 🔥 Dernier match de préparation avant la Coupe du Monde face à l’Irlande du Nord 💪 🔜 Coup d’envoi à 21h10 sur TF1 📺#FRANIR pic.twitter.com/ESLTwmDKvo — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2026

Rayan Cherki retourne sur le banc

Au menu, un trio offensif Mbappé-Dembélé-Doué, en sachant que Michael Olise jouera un peu plus bas, probablement tant que en numéro 8-10 hybride. De fait, le seul buteur français du dernier match, Rayan Cherki, se rassoit sur le banc, la doublette du milieu Aurélien Tchouaméni-Adrien Rabiot ayant été reconduite.

Aucun changement concernant les cinq de derrière, à l’exception d’Ibrahima Konaté qui laisse sa place à William Saliba, évoqué un temps incertain pour un problème au dos qui, visiblement, ne l’empêchera pas de jouer ce lundi soir. Les Bleus ont 90 minutes pour engranger un maximum de confiance avant le grand départ vers Boston.

Comment ne pas avoir peur de cette attaque ?