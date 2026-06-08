S’abonner au mag
  • Amical
  • France-Irlande du Nord

Les Bleus avec une compo très offensive, Saliba de retour en défense

TJ
10 Réactions
Les Bleus avec une compo très offensive, Saliba de retour en défense

DD en mode ultra-offensif. Défaite jeudi dernier à Nantes face à la Côte d’Ivoire, l’équipe de France dispute ce lundi son second et dernier match amical avant son entrée en lice dans la Coupe du monde face au Sénégal, le 16 juin prochain. Pour l’occasion, Didier Deschamps, qui dirige ce lundi soir son dernier match à la tête des Bleus sur le sol français, a choisi de miser sur l’attaque.

Rayan Cherki retourne sur le banc

Au menu, un trio offensif Mbappé-Dembélé-Doué, en sachant que Michael Olise jouera un peu plus bas, probablement tant que en numéro 8-10 hybride. De fait, le seul buteur français du dernier match, Rayan Cherki, se rassoit sur le banc, la doublette du milieu Aurélien Tchouaméni-Adrien Rabiot ayant été reconduite.

Aucun changement concernant les cinq de derrière, à l’exception d’Ibrahima Konaté qui laisse sa place à William Saliba, évoqué un temps incertain pour un problème au dos qui, visiblement, ne l’empêchera pas de jouer ce lundi soir. Les Bleus ont 90 minutes pour engranger un maximum de confiance avant le grand départ vers Boston.

Comment ne pas avoir peur de cette attaque ?

 

TJ

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.