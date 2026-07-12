Lionel Messi ajoute deux nouvelles lignes à son palmarès

Game over. Après avoir explosé le record de Miroslav Klose face à l’Autriche (3-0) en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, face à la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche (3-1), Lionel Messi est également devenu le meilleur passeur de l’histoire de la compétition.

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Meilleur passeur et joueur à avoir disputé le plus de rencontres à élimination directe

Après avoir égalé le record de l’Allemand Fritz Walter face à l’Égypte (3-2), la Pulga a ajouté une ligne à son palmarès en lançant parfaitement Alexis Mac Allister pour l’ouverture du score de l’Albiceleste.

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L’octuple ballon d’or aura l’occasion face à l’Angleterre d’ajouter quelques unités de plus à ses records. Face à la Nati, il est également devenu le seul joueur à avoir disputé 15 matchs à élimination directe, soit un de plus que le précédent détenteur du record, Miroslav Klose.

Hors-normes.

Des demi-finales déjà historiques