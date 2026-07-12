S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • Argentine-Suisse (3-1)

Lionel Messi ajoute deux nouvelles lignes à son palmarès

LB
1 Réaction
Lionel Messi ajoute deux nouvelles lignes à son palmarès

Game over. Après avoir explosé le record de Miroslav Klose face à l’Autriche (3-0) en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, face à la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche (3-1), Lionel Messi est également devenu le meilleur passeur de l’histoire de la compétition.

Embed x.com

Meilleur passeur et joueur à avoir disputé le plus de rencontres à élimination directe

Après avoir égalé le record de l’Allemand Fritz Walter face à l’Égypte (3-2), la Pulga a ajouté une ligne à son palmarès en lançant parfaitement Alexis Mac Allister pour l’ouverture du score de l’Albiceleste.

Embed x.com

L’octuple ballon d’or aura l’occasion face à l’Angleterre d’ajouter quelques unités de plus à ses records. Face à la Nati, il est également devenu le seul joueur à avoir disputé 15 matchs à élimination directe, soit un de plus que le précédent détenteur du record, Miroslav Klose.

Hors-normes.

Des demi-finales déjà historiques

LB

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Logo de l'équipe Argentine
Les notes d’Argentine-Suisse
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • Argentine-Suisse (3-1)
Les notes d’Argentine-Suisse

Les notes d’Argentine-Suisse

Les notes d’Argentine-Suisse
31
Revivez Argentine-Suisse (3-1)
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • Argentine-Suisse (3-1)
Revivez Argentine-Suisse (3-1)

Revivez Argentine-Suisse (3-1)

Revivez Argentine-Suisse (3-1)
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Ils arrivent méchants
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc (2-0)
Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Boutique SO - Magazines

SO FOOT collector 100% MESSI, édition dorée

à partir de 25€



31
Revivez Argentine-Suisse (3-1)
Revivez Argentine-Suisse (3-1)

Revivez Argentine-Suisse (3-1)

Revivez Argentine-Suisse (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.