Un Messi record envoie l’Argentine en seizièmes

Sereine et portée par un doublé de Lionel Messi, l’Argentine a maîtrisé l’Autriche pour valider sa qualification pour les seizièmes de finale du Mondial (2-0). Une rencontre marquée par le record de buts en Coupe du monde du numéro 10 argentin, seul devant tout le monde avec 18 buts.

Argentine 2-0 Autriche

Buts : Messi (38e et 90e+5) pour l’Albiceleste

Trente-huit ans, et pas une seule ride. L’Argentine s’est qualifiée en seizièmes du Mondial en disposant de l’Autriche (2-0), mais ce mardi, tous les regards sont braqués vers un seul homme. Un mètre 69 qui refuse de se tasser malgré les années, et qui est définitivement entré dans la légende de la Coupe du monde en devenant son meilleur buteur de l’histoire, incontesté (pour le moment). En inscrivant ses quatrième et cinquième buts en deux matchs dans ce Mondial nord-américain, Lionel Messi a montré qu’il porte encore tout un pays sur ses épaules, face à une Autriche finalement simple spectatrice du record. Et pendant ce temps-là, tout se passe comme prévu pour l’Albiceleste, qui accède aux seizièmes de finale avec cinq buts en deux matchs pour zéro encaissé. Sereine.

Le frisson Messi

Comme ce début de match dans cette immense soucoupe qu’est l’AT&T Stadium de Dallas. Pas de quoi donner des vertiges à la sélection de Lionel Scaloni qui, malgré son omnipotent numéro 10, rappelle qu’elle en est surtout là parce qu’elle sait jouer en équipe. Un superbe jeu à trois plus tard, et Lautaro Martínez est trouvé plein axe. L’Interiste pensait ajuster Alexander Schlager avant de se faire découper en sandwich par Xaver Schlager et Stefan Posch. Deux blases à couper du bois dans les montagnes autrichiennes, finalement. Cette boucherie a offert la possibilité à un autre de gravir des sommets. Avec un penalty et un 17e but en Coupe du monde au bout du pied, Lionel Messi est redevenu simple humain le temps de foirer un tir beaucoup trop décroisé, qui a fini bien à côté du poteau autrichien. Une première mise en garde pour une équipe autrichienne au début de match sans sel, vite sanctionnée par ceux qui ne s’en privent pas en vue d’un bon asado.

Un débordement de Facundo Medina plus tard, et une feinte de tir à montrer dans tous les écoles de Thiago Almada, et l’idole de tout un pays a eu tout le luxe de réparer son faux pas du début de rencontre. Chose faite, avec un but signature et un tir puissant ouvert du gauche (1-0, 38e) pour faire tomber un record de Miroslav Klose vieux de 12 ans. Seule étincelle dans un premier acte où l’Argentine s’est contentée d’activer le mode éco, ou pour les détenteurs d’une Crit’Air 4 d’un trajet au point mort dans les descentes. Car entre Argentins et Autrichiens, ce ne sont pas les mêmes bolides. Ces derniers ont eu beau tenter de jouer, ils n’ont pas pu distraire un public américain toujours plus demandeur de spectacle et de sensations fortes. Marcel Sabitzer a tout de même allumé une mèche après un bon coup franc enroulé en seconde période, mettant Emiliano Martínez à contribution, lui qui regardait ses chaussures depuis le début de la compétition en quête d’un peu de distraction.

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Au même titre que les 70 000 spectateurs de l’enceinte d’Arlington, dont le réveil de la sieste ne pouvait venir que du même homme. Messi, toujours lui, est venu clore le spectacle au bout d’une action où toute l’attaque argentine a buté sur la défense autrichienne. Sauf lui, qui, d’un bout de doigt de pied, a fait passer le ballon sous une forêt de jambes autrichienne (2-0, 90e+5), ajouté un 18e pion à sa collection mondiale, et donné du fil à retordre à Kylian Mbappé. Il n’en fallait pas plus pour transformer une rencontre assez plate en match qui restera, malgré tout, gravé dans la légende.

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Argentine (4-4-2) : E. Martínez – Molina, Romero (Otamendi, 57e), L. Martínez, Medina (Tagliafico, 82e) – de Paul (Paredes, 82e), Mac Allister, Fernández, Almada (Álvarez, 64e) – Messi, L. Martínez (Gonzalez, 65e). Sélectionneur : Lionel Scaloni

Autriche (4-2-3-1) : Schlager – Posch (Prass, 68e), Danso, Alaba (Friedl, 67e), Laimer – Seiwald, Schlager, Wanner (Arnautović, 68e) – Schmid (Wimmer, 78e), Gregoritsch (Chukwuemeka, 85e), Sabitzer. Sélectionneur : Ralf Rangnick

Revivez Argentine - Autriche (2-0)