Messi bat un record... de ratés !

Plus que jamais humain. On ne jouait pas la dixième minute de jeu à Dallas que Lionel Messi avait un ballon de record au bout de son pied gauche. Un penalty réussi, et à lui le record de buts en Coupe du monde. Mais Messi a tremblé… et son tir est parti beaucoup trop sur la droite, à côté. Miroslav Klose peut souffler pour sa bio Instagram. Résultat : pas de record pour le moment, un péno foiré, mais un record quand même !

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Beaucoup moins prestigieux, cependant. En ratant son geste, Messi est devenu le seul joueur à rater trois penaltys dans l’histoire du Mondial ! En effet, la Pulga en avait déjà raté deux lors des deux précédentes éditions, les deux fois en poules : contre le Nigeria en 2018, et contre la Pologne en 2022.

L’homme de tous les records, pour le meilleur mais aussi pour le pire !

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