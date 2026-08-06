Si les stars de Liga étaient des personnages Disney

Alors que la diffusion de la Liga en France vient d'être attribuée à Disney+ (avec DAZN), le moment est venu de classer les acteurs du championnat parmi les personnages les plus emblématiques de l'univers Disney. Donc sans la voix d'Omar Da Fonseca pour la VF.

Florentino Pérez : Empereur Palpatine

Avec Star Wars Rebels, Disney redonne vie aux personnages emblématiques de la saga de George Lucas, notamment l’empereur Palpatine. Les pleins pouvoirs, des idées plus poussées par ses propres intérêts que le collectif et un âge bien avancé : pas de doute, le patron du Real qui se cache sous cette capuche.

Kylian Mbappé : Flash McQueen

Le bolide le plus rapide d’Espagne, tout simplement. Enfin arrivée chez Dinoco, soit le Real Madrid, il ne vise plus que la Piston Cup, communément appelée Ligue des champions chez nous.

Mikel Oyarzabal : Rémy

Dans Ratatouille, Rémy est un rat de goût. Fin cuistot, il ne cherche pourtant pas à faire compliqué. C’est donc logiquement que la ratatouille devient son plat signature. Un peu à l’image de l’attaquant de la Real Sociedad, discret, pas autant que Rémy sous une toque certes, mais toujours efficace, il se contente volontiers d’une bonne petite tortilla.

Joan Laporta : Jafar

Expert pour changer d’apparence, Jafar est notamment capable de prendre l’apparence d’un vieux mendiant sans le sou. Un peu à la façon d’un Laporta qui passe sa vie à raconter que le Barça est ruiné mais qui va quand même réussir à claquer 50 plaques sur un nouvel attaquant cet été.

Lamine Yamal : Capitaine Crochet

L’adversaire numéro uno de Peter Pan a le crochet au bout de son bras gauche, Lamine Yamal au bout de sa jambe gauche. Surtout, c’est l’ado qui a accepté de vieillir plus vite que les enfants perdus de son âge.

Vinícius Júnior : Woody

La plus grande peur de Woody ? Qu’Andy grandisse, perde son âme d’enfant et arrête de jouer avec ses figurines et ses jouets. La peur de Vini ? Qu’il ne puisse plus s’amuser sur le terrain, avec ses dribbles, ses arabesques et son sourire, le foot qu’on aime lorsqu’on est gamin quoi.

José Mourinho : Colère

Émotion relative à la colère dans Vice-Versa, Colère est comme son nom l’indique, plutôt énervé. Un petit mec rouge de colère dans son costard ça ne vous rappelle rien ? José Mourinho évidemment !

Fran García : Mr Indestructible

Vous avez vu ces bibis ?

Le Real Betis : Le pays des merveilles

Tous les ans, les fans du Real Betis réalisent une « peluchada » en soutien d’associations soutenant des enfants dans le besoin. Un peu comme si, chaque année, le stade Benito-Villamarín se transformait en Wonderland. Et tant pis si le réveil d’Alice se montre difficile.

Javier Tebas : Scar

Jaloux de la réussite des autres, il rêve de mettre la Liga au sommet.

Julián Alvarez – Ultimate Spider-Man

Oui, Spider-Man est un personnage Marvel. Sauf qu’en 2012, Disney a racheté la licence de Spectacular Spider-Man à Marvel pour créer Ultimate Spider-Man. Pas besoin de vous faire un dessin, ce rôle ne pouvait revenir qu’à l’Argentin aka la Araña.

Borja Iglesias : Mickey Mouse

La souris la plus connue du monde est la meilleure ambassadrice de Disney depuis bientôt 100 ans et elle a son pendant en Liga : Borja Iglesias. De par son jeu, mais surtout par ses multiples prises de position, quel meilleur ambassadeur que lui pour le championnat d’Espagne ?

Georges Mikautadze : Tarzan

Arraché aux siens et à l’Olympique lyonnais, à la manière de Tarzan, le Roi Georges a lui aussi fini par trouver une deuxième famille à Villarreal.

Barça ou Real : quel serait le meilleur choix pour Rodri ?